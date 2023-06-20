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Коммерсантъ FM
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Госдума разрешила осужденным и ограниченно годным заключать контракты с армией

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о возможности граждан с судимостью в период военного положения заключать контракты с Минобороны. Также проект закона разрешает заключать контракты ограниченно годным к службе (если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны).

Кроме того, закон предусматривает предельный возраст для службы по контракту в обозначенные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно — 70 лет, для имеющих иное воинское звание — 65 лет. Инициативу внесли в Госдуму 31 мая депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов.

Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. 30 мая глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести военное положение по всей России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такого решения не принималось.

Лаура Кеффер

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