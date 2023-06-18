Кремль считает, что военная операция переросла в «войну с коллективным Западом»

Специальная военная операция начиналась против Украины, но превратилась в войну с коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля считает, что у Украины нет суверенитета и ей диктуют, что делать.

«Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом. Потому что, действительно, суверенитет Украины — это весьма абстрактное понятие. У Украины нет суверенитета»,— сказал господин Песков RT.

Как считает пресс-секретарь российского президента, у Украины нет воли, желания и возможности «заявлять какую-то суверенную позицию», потому что Вашингтон диктует ей, что делать. «Это совершенно очевидный и понятный всем факт»,— считают в Кремле.

Дмитрий Песков также отметил, что, по мнению Москвы, задача военной операции по демилитаризации Украины «во многом выполнена». Он объяснил это сокращением запасов собственного оружия у Киева. По мнению представителя Кремля, страны НАТО поставками оружия делают себя стороной конфликта, что «обязывает Россию» к применению «более решительных мер».

Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он называл целями «демилитаризацию» и «денацификацию» и защиту жителей Донбасса. В ходе переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года, как сообщала российская сторона, Киев был готов отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем и стать постоянно нейтральным государством. Однако впоследствии Украина отказалась от переговоров по урегулированию.

Леонид Уварчев