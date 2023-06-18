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Коммерсантъ FM
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Кремль считает, что военная операция переросла в «войну с коллективным Западом»

Специальная военная операция начиналась против Украины, но превратилась в войну с коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля считает, что у Украины нет суверенитета и ей диктуют, что делать.

«Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом. Потому что, действительно, суверенитет Украины — это весьма абстрактное понятие. У Украины нет суверенитета»,— сказал господин Песков RT.

Как считает пресс-секретарь российского президента, у Украины нет воли, желания и возможности «заявлять какую-то суверенную позицию», потому что Вашингтон диктует ей, что делать. «Это совершенно очевидный и понятный всем факт»,— считают в Кремле.

Дмитрий Песков также отметил, что, по мнению Москвы, задача военной операции по демилитаризации Украины «во многом выполнена». Он объяснил это сокращением запасов собственного оружия у Киева. По мнению представителя Кремля, страны НАТО поставками оружия делают себя стороной конфликта, что «обязывает Россию» к применению «более решительных мер».

Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он называл целями «демилитаризацию» и «денацификацию» и защиту жителей Донбасса. В ходе переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года, как сообщала российская сторона, Киев был готов отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем и стать постоянно нейтральным государством. Однако впоследствии Украина отказалась от переговоров по урегулированию.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Рано утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе и вводе войск в ДНР и ЛНР. Что происходит после боевых действий — в фотогалерее «Ъ».

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