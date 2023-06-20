Нарышкин: войска России сдерживают контрнаступление НАТО, а не ВСУ

Российские военные сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не вооруженных сил Украины, утверждает директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. По его словам, украинские военные используются как живая сила.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Господин Нарышкин провел параллель между военной операций на Украине и Сталинградской и Курской битвами, «каждая из которых начиналась с оборонительного этапа и завершалась полным разгромом противника». Он убежден, что это «во многом перекликается с героическими усилиями российской армии».
«Хотя думаю, что правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются войска украинской армии»,— сказал директор СВР на общем собрании РИО (цитата по ТАСС).
Кремль на прошлой неделе заявил, что военная операция РФ переросла в «войну с коллективным Западом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у Украины нет суверенитета и ей диктуют, что делать.
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