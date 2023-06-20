Нарышкин: войска России сдерживают контрнаступление НАТО, а не ВСУ

Российские военные сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не вооруженных сил Украины, утверждает директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. По его словам, украинские военные используются как живая сила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Нарышкин провел параллель между военной операций на Украине и Сталинградской и Курской битвами, «каждая из которых начиналась с оборонительного этапа и завершалась полным разгромом противника». Он убежден, что это «во многом перекликается с героическими усилиями российской армии».

«Хотя думаю, что правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются войска украинской армии»,— сказал директор СВР на общем собрании РИО (цитата по ТАСС).

Кремль на прошлой неделе заявил, что военная операция РФ переросла в «войну с коллективным Западом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у Украины нет суверенитета и ей диктуют, что делать.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер