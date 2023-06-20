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Коммерсантъ FM
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Cуд оштрафовал Wikimedia на 1,5 млн руб. за неудаление пропаганды зацепинга

Мировой судья в Москве назначил административный штраф на 1,5 млн руб. фонду Wikimedia за неудаление из «Википедии» видео, содержащего пропаганду зацепинга. Фонд Wikimedia признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП, сообщает «Интерфакс».

Защита Wikimedia просила прекратить производство по делу, объясняя это в том числе допущенными при производстве процессуальными нарушениями. Согласно материалам дела, видео, которое сочли пропагандой движения зацеперов, было обнаружено на «Википедии» «Росмолодежью».

Это уже 11-й штраф, полученный Wikimedia в 2023 году за неудаление информации. Общая сумма по штрафам составляет 17,4 млн руб.

В апреле суд оштрафовал Wikimedia на 800 тыс. руб. за неудаление видео о зацепинге, на 1,5 млн руб. за неудаление информации о военной операции, на 2 млн руб. за неудаление статьи о воинском подразделении. В июне фонду назначили штраф на 3 млн руб.. Поводом стало требование Роскомнадзора удалить статью «Российская оккупация Харьковской области».

Лаура Кеффер

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