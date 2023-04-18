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Коммерсантъ FM
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Суд оштрафовал Wikimedia на 800 тыс. руб., Twitch — на 4 млн руб.

Судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation (ей принадлежит «Википедия») на 800 тыс. руб. за неудаление видео о зацепинге. Суд также оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch за отказ удалить недостоверную информацию о военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

Оба протокола были составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Для Wikimedia поводом было видео, на котором человек едет на крыше вагона товарного поезда, для Twitch — неудаление информации по четырем ссылкам.

В апреле 2023 года Wikimedia Foundation оштрафовали на 5 млн руб. за публикацию статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе. В феврале 2023-го суд оштрафовал организацию на 2 млн руб. за отказ удалить материалы о воинских частях российских вооруженных сил. В начале апреля Wikimedia Foundation назначили штраф на 800 тыс. руб. за отказ удалить статью о запрещенной песне «Психеи».

Лаура Кеффер

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