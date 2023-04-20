Wikimedia оштрафован на 1,5 млн руб. за неудаление информации о военной операции в «Википедии»

Мировой судебный участок в Москве назначил фонду Wikimedia штраф в размере 1,5 млн руб. по делу о неудалении информации, связанной с военной операцией на Украине. Генпрокуратура РФ считает опубликованные сведения ложными.

Решение по административному делу огласил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев. Фонд признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление подлежащей удалению информации). Как передает «Интерфакс», защитник Wikimedia просил суд прекратить производство по делу, заявив о процессуальных нарушениях и об отсутствии состава и события преступления. По версии фонда, спорная информация была основана на сведениях СМИ и признаваемых в России международных организаций.

Этот штраф стал для Wikimedia пятым в 2023 году. Общая сумма штрафов составляет 5,6 млн руб.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее на этой неделе сообщал, что в России пока нет планов по блокировке «Википедии». Он отметил, что сейчас в стране развивают портал «Знания», который называют аналогом «Википедии».

Леонид Уварчев