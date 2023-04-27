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Коммерсантъ FM
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Wikimedia оштрафовали на 2 млн руб. за неудаление статьи о воинском подразделении

Мировой судья в Москве назначил фонду Wikimedia Foundation Inc. штраф в размере 2 млн руб. за отказ удалять запрещенную информацию, передает «Интерфакс». Штраф назначен за неудаление статьи в «Википедии» об одном из воинских подразделений, участвующих в военной операции.

«Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн руб.»,— огласил постановление мировой судья. Штраф назначен по статье о неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Общая сумма семи штрафов, назначенных фонду, достигла 8,4 млн руб.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, статья содержала «служебную информацию в области обороны» о дислокации, составе и техническом оснащении воинского подразделения, в том числе в ходе боевых действий на Украине.

Анастасия Ларина

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