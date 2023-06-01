Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation (владелец энциклопедии «Википедия») на 3 млн руб. Роскомнадзор требовал от фонда удалить с ресурса статью «Российская оккупация Харьковской области».

«Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ) и назначить наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей»,— огласил решение судья Тимур Вахрамеев (цитата по ТАСС).

Представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер на заседании не присутствовал. В самой компании агентству Reuters сообщили, что информация, ставшая предметом разбирательств, «была получена из надежных источников и соответствовала стандартам» энциклопедии.

27 апреля 2023 года мировой судья в Москве назначил фонду Wikimedia Foundation штраф в размере 2 млн руб. за отказ удалить статью в «Википедии» об одном из воинских подразделений, участвующих в военной операции. 29 мая 2023 года Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ, первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина и Роскомнадзор. Поводом для обращения стали решения российских властей о блокировке информации в «Википедии». Планов по блокировке «Википедии» в России пока нет, сообщал в апреле глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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