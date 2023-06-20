Китайские Hisense и Midea намерены купить российские заводы Bosch

Немецкая компания Bosch, специализирующаяся на производстве бытовой техники, ведет переговоры с рядом компаний о продаже своего производства под Санкт-Петербургом, рассказал «Ъ» собеседник в правительстве. Среди претендентов на покупку российских заводов Bosch — китайские инвесторы, в числе которых Midea и Hisense. Один из источников утверждает, что Hisense уже согласовала покупку.

По информации источника на рынке электроники, интерес к покупке проявлял и неизвестный турецкий инвестор. Однако Hisense предоставила немецкой компании выгодный опцион на обратный выкуп активов, если та решит вернуться на российский рынок, и сделка была согласована. В то же время в самом Bosch говорят, что переговоры еще не завершены. Сумма сделки не уточняется.

Bosch в России представлена двумя заводами по производству бытовой техники. Оба предприятия расположены в Стрельне под Санкт-Петербургом. В конце августа 2022 года компания начала искать покупателя на свои мощности из-за простоя производства, замороженного на фоне военного конфликта на Украине. Тогда собеседники «Ъ» оценивали стоимость активов в 3,8–4,4 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хисензионный Bosch».