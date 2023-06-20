Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 июня

07:47. Замминистра обороны Украины Анна Маляр считает, что не нужно измерять результаты украинского наступления «исключительно пройденными километрами». По ее словам, критериев успешности действий ВСУ «намного больше». Какие это критерии, она не уточнила.

07:23. Сегодня в Белгородской области начнется полномасштабное обследование квартир и жилых домов Шебекина, чтобы понять точный объем проблем и начать быстро восстановление. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Раньше эта работа не могла начаться из-за непрекращающихся обстрелов.