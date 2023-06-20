Завтра в Воронеже простятся с погибшим в ходе СВО полковником внутренней службы Сергеем Постоваловым

21 июня 2023 года в Воронеже пройдет прощание с полковником внутренней службы Сергеем Постоваловым, который «героически погиб 10 июня при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции». Об этом сообщили в полиции Воронежской области.

Траурная церемония начнется в 10:00 часов в Воронежском концертном зале на улице Театральная, 17. Панихида пройдет в Покровском соборе в 12:00 — на улица Бехтерева, 36.

Губернатор Александр Гусев, выражая соболезнования в связи с гибелью полковника, отметил, что «Сергей Александрович был ярким примером служивого человека»: «Вся его трудовая биография связана с органами внутренних дел. Прирожденный оперативник — местный криминал боялся его, как огня. Грамотный руководитель — заслуженно поднимался по карьерной лестнице в нашем региональном главке МВД. Стремился всегда попасть на наиболее сложные и ответственные участки работы. Уверен, именно чувство долга продиктовало ему необходимость бороться с преступностью и восстанавливать правопорядок на новых территориях России».

Сергея Постовалова похоронят на аллее Героев Коминтерновского кладбища.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Валерия Розбот