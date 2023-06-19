Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 июня

11:56. В ходе спецоперации 9 июня погиб липчанин Доро Мирзоев. Об этом сообщили в школе №31 Липецка, где учился боец. Обстоятельства его гибели не сообщаются. Простились с Доро Мирзоевым 17 июня в селе Никольское Усманского района.

11:20. Под обстрел ВСУ попал хутор Балки Шебекинского городского округа Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, но осколками снаряда повреждены остекление в одном частном домовладении и линия электропередачи.

10:42. За 18 июня по Белгородской области выпущено 200 снарядов и зафиксировано три сброса взрывных устройв с беспилотников. Валуйский городской округ обстреляли 57 раз. По Волоконовскому району выпущено 55 снарядов. В Шебекинском горокруге зафиксировано 39 выстрелов. Грайворонский горокруг обстрелян 25 раз. В Белгородском районе зафиксировано 14 снарядов. По Борисовскому и Краснояружскому районам выпущено по пять снарядов. В Валуйском горокруге число пострадавших человек выросло до восьми человек: ребенок с переломом ключицы, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и три женщины (две с осколочными ранениями и одна с контузией) доставлены в районную больницу, двое мужчин и одна женщина с легкими осколочными ранениями и контузией обратились за медпомощью самостоятельно. Повреждены пять многоквартирных домов, четыре частных домовладения и пять транспортных средств.

8:15. Город Валуйки Белгородской области попал под обстрел украинских силовиков. По предварительным данным, пострадали семь человек, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Пять человек получили ранения средней тяжести. У ребенка зафиксирован перелом ключицы, у мужчины — закрытая черепно-мозговая травма, у двух женщин — осколочные ранения, у девушки — контузия.

Они доставлены в центральную районную больницу. Еще у двух человек — легкие осколочные ранения. Повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. Горит хозпостройка. Данные по повреждениям уточняются.

7:55. Украинские силовики обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Жители не пострадали, рассказал губернатор Роман Старовойт. Повреждены хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей. В Попово-Лежачах в части домов нет электричества.

6:37. Жителям Валуек Белгородской области приходят оповещения об обстреле.

5:39. РСЧС сообщает об обстреле Графовки Краснояружского района Белгородской области.