Бизнесу обновят меру пресечения

Первый пакет поправок по гуманизации уголовного законодательства в отношении предпринимателей одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Речь, в частности, идет об установлении приоритета применения к ним мер пресечения, позволяющих продолжить ведение бизнеса. В деловом и экспертном сообществе настаивают на более системных мерах контроля за необоснованной активностью силовиков — вплоть до утверждения президентским указом национальной цели формирования безбарьерной среды для бизнеса и реформирования действующих институтов защиты прав предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин не вполне доволен «не очень эффективной конструкцией», полученной по результатам согласования поправок в УПК

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин не вполне доволен «не очень эффективной конструкцией», полученной по результатам согласования поправок в УПК

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) — поправки разработаны по поручению президента и являются частью программы поддержки предпринимательства за счет расширения внутренних свобод на фоне усилившейся геополитической нестабильности. Авторы проекта поясняют, что в последние годы доля случаев заключения под стражу росла — в 2021 году эту меру пресечения избрали в 71% случаев против 57% в 2020-м.

Проект Минюста устанавливает приоритет применения судом в отношении предпринимателей и членов органов управления компаний мер пресечения, которые позволяют продолжить ведение бизнеса. Продление сроков содержания под стражей и предварительного расследования, согласно поправкам, должно быть согласовано с руководством региональных следственных органов. При этом Минюст намерен исключить случаи заключения под стражу из-за неэффективного расследования — следственные действия сами по себе не могут быть основанием для продления заключения.

Проект полностью, концептуально или с замечаниями согласован с Минэкономики, Минфином, МВД, Следственным комитетом, Генпрокуратурой, Верховным судом (ВС), а также с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, с судебным департаментом при ВС, Государственно-правовым управлением президента и РСПП.

Впрочем, как выяснилось, бизнес проектом не вполне удовлетворен. «С ним предпринимателям станет легче, но предвижу, что проблема их необоснованного заключения в СИЗО все равно не исчезнет полностью и автоматически»,— считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Глава РСПП Александр Шохин на форуме-выставке «Российский промышленник» вчера признал, что по результатам согласований получилась «не очень эффективная конструкция, которая лишь незначительно уточняет существующие ограничения».

Бизнес, как известно, регулярно жалуется на произвольное правоприменение и привлечение силовиков к борьбе с конкурентами. Теперь эта тема становится ключевой в рамках дискуссий о механизмах защиты прав предпринимателей, оттесняя вопросы контрольно-надзорной деятельности. По данным РСПП, около 80% предпринимателей не чувствуют себя защищенными от необоснованного уголовного преследования. Для борьбы с ним в 2019 году была запущена платформа «ЗаБизнес» — отчасти это аналог цифровой системы контроля и надзора по обработке жалоб предпринимателей на нарушения их прав правоохранителями. Однако, в отличие от КНД, в уголовной сфере не было системной реформы, которая бы устранила сами возможности необоснованного преследования.

По словам Александра Шохина, бизнес рассчитывает на дальнейшую корректировку УК и УПК — ожидается, что работа продолжится на площадке Минюста. В частности, речь идет об ограничении сроков заключения под стражу и об альтернативных мерах пресечения — о залоговой практике и домашнем аресте.

Что думает о проекте бизнес Глава РСПП Александр Шохин рассчитывает, что работа по снижению уголовных рисков бизнеса продолжится. Он отметил, что в проекте пока не учтены предложения РСПП по введению согласования заключения под стражу с органами прокуратуры, хотя такая процедура могла бы обеспечить более тщательное рассмотрение аргументов следователей и бизнеса. Не учтено и предложение о рассмотрении вопроса продления содержания подозреваемых в экономических правонарушениях под стражей вышестоящим судом — в союзе считают, что если конкретный суд уже принял решение о заключении под стражу, то ему «трудно отказаться и от продления». Кроме того, в РСПП предлагают масштабировать практику применения залогов. Там отмечают, что сейчас механизм практически не работает: одна из причин — отсутствие вилки размеров залога: сейчас есть только нижний предел. Господин Шохин предлагает определить жесткие рамки с привязкой к сумме инкриминируемого вреда, например ограничив потолок залога двукратным размером ущерба. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обращает внимание, что в проекте сохранена формулировка «если преступления совершены в связи с осуществлением предпринимательской деятельности». «Следователи именно с ее помощью успешно обходят ограничения ч. 1.1 ст. 108 УПК (запрет на заключение под стражу предпринимателей.— “Ъ”). Если обвинение предъявлено, к примеру, по статье о мошенничестве, суды очень легко принимают позицию следствия о том, что мошенничество (заметим, еще не доказанное) с предпринимательской деятельностью не имеет ничего общего. Считать предпринимателя предпринимателем суд в этом случае отказывается и отправляет его за решетку»,— поясняет он. Теперь следователю предлагается доказывать свою позицию «конкретными сведениями, подтверждающими, что деяние совершено не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности», но эти сведения могут остаться ровно такими же, как и раньше, опасается бизнес-омбудсмен. «Остается надеяться, что кому-то из следователей необходимость доказывания покажется слишком хлопотной и он сочтет, что задачи правосудия можно решить и без изоляции обвиняемого. Хотя ограничения ч. 1.1 ст. 108 успешно (и сейчас, и впредь) преодолеваются объявлением лица скрывшимся от органов предварительного расследования или от суда»,— добавляет господин Титов. Формулировки о выборе меры пресечения, не препятствующей ведению бизнеса (кроме отказа от содержания в СИЗО имеется в виду и отказ от применения домашнего ареста), бизнес-омбудсмен считает полезными, но при условии, что будут работать ограничители, описанные выше. Диана Галиева

Первый замглавы комитета Госдумы по региональной политике Сергей Морозов проблему избыточного давления со стороны силовиков предлагает решать системно: ввести указом президента национальную цель формирования безбарьерной среды для бизнеса и утвердить план мероприятий по обеспечению свободы предпринимательства. Предлагается также расширить возможности уполномоченных по защите прав предпринимателей и сделать этот институт постоянно действующим органом госконтроля. Участники вчерашнего форума сочли логичным объединение работы бизнес-омбудсмена, цифрового омбудсмена и платформы «ЗаБизнес».

Диана Галиева