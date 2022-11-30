Бизнесу обновят меру пресечения

Первый пакет поправок по гуманизации уголовного законодательства в отношении предпринимателей одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Речь, в частности, идет об установлении приоритета применения к ним мер пресечения, позволяющих продолжить ведение бизнеса. В деловом и экспертном сообществе настаивают на более системных мерах контроля за необоснованной активностью силовиков — вплоть до утверждения президентским указом национальной цели формирования безбарьерной среды для бизнеса и реформирования действующих институтов защиты прав предпринимателей.
Глава РСПП Александр Шохин не вполне доволен «не очень эффективной конструкцией», полученной по результатам согласования поправок в УПК
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) — поправки разработаны по поручению президента и являются частью программы поддержки предпринимательства за счет расширения внутренних свобод на фоне усилившейся геополитической нестабильности. Авторы проекта поясняют, что в последние годы доля случаев заключения под стражу росла — в 2021 году эту меру пресечения избрали в 71% случаев против 57% в 2020-м.
Проект Минюста устанавливает приоритет применения судом в отношении предпринимателей и членов органов управления компаний мер пресечения, которые позволяют продолжить ведение бизнеса. Продление сроков содержания под стражей и предварительного расследования, согласно поправкам, должно быть согласовано с руководством региональных следственных органов. При этом Минюст намерен исключить случаи заключения под стражу из-за неэффективного расследования — следственные действия сами по себе не могут быть основанием для продления заключения.
Проект полностью, концептуально или с замечаниями согласован с Минэкономики, Минфином, МВД, Следственным комитетом, Генпрокуратурой, Верховным судом (ВС), а также с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, с судебным департаментом при ВС, Государственно-правовым управлением президента и РСПП.
Впрочем, как выяснилось, бизнес проектом не вполне удовлетворен. «С ним предпринимателям станет легче, но предвижу, что проблема их необоснованного заключения в СИЗО все равно не исчезнет полностью и автоматически»,— считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Глава РСПП Александр Шохин на форуме-выставке «Российский промышленник» вчера признал, что по результатам согласований получилась «не очень эффективная конструкция, которая лишь незначительно уточняет существующие ограничения».
Бизнес, как известно, регулярно жалуется на произвольное правоприменение и привлечение силовиков к борьбе с конкурентами. Теперь эта тема становится ключевой в рамках дискуссий о механизмах защиты прав предпринимателей, оттесняя вопросы контрольно-надзорной деятельности. По данным РСПП, около 80% предпринимателей не чувствуют себя защищенными от необоснованного уголовного преследования. Для борьбы с ним в 2019 году была запущена платформа «ЗаБизнес» — отчасти это аналог цифровой системы контроля и надзора по обработке жалоб предпринимателей на нарушения их прав правоохранителями. Однако, в отличие от КНД, в уголовной сфере не было системной реформы, которая бы устранила сами возможности необоснованного преследования.
По словам Александра Шохина, бизнес рассчитывает на дальнейшую корректировку УК и УПК — ожидается, что работа продолжится на площадке Минюста. В частности, речь идет об ограничении сроков заключения под стражу и об альтернативных мерах пресечения — о залоговой практике и домашнем аресте.
Что думает о проекте бизнес
Глава РСПП Александр Шохин рассчитывает, что работа по снижению уголовных рисков бизнеса продолжится. Он отметил, что в проекте пока не учтены предложения РСПП по введению согласования заключения под стражу с органами прокуратуры, хотя такая процедура могла бы обеспечить более тщательное рассмотрение аргументов следователей и бизнеса. Не учтено и предложение о рассмотрении вопроса продления содержания подозреваемых в экономических правонарушениях под стражей вышестоящим судом — в союзе считают, что если конкретный суд уже принял решение о заключении под стражу, то ему «трудно отказаться и от продления». Кроме того, в РСПП предлагают масштабировать практику применения залогов. Там отмечают, что сейчас механизм практически не работает: одна из причин — отсутствие вилки размеров залога: сейчас есть только нижний предел. Господин Шохин предлагает определить жесткие рамки с привязкой к сумме инкриминируемого вреда, например ограничив потолок залога двукратным размером ущерба.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обращает внимание, что в проекте сохранена формулировка «если преступления совершены в связи с осуществлением предпринимательской деятельности». «Следователи именно с ее помощью успешно обходят ограничения ч. 1.1 ст. 108 УПК (запрет на заключение под стражу предпринимателей.— “Ъ”). Если обвинение предъявлено, к примеру, по статье о мошенничестве, суды очень легко принимают позицию следствия о том, что мошенничество (заметим, еще не доказанное) с предпринимательской деятельностью не имеет ничего общего. Считать предпринимателя предпринимателем суд в этом случае отказывается и отправляет его за решетку»,— поясняет он. Теперь следователю предлагается доказывать свою позицию «конкретными сведениями, подтверждающими, что деяние совершено не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности», но эти сведения могут остаться ровно такими же, как и раньше, опасается бизнес-омбудсмен. «Остается надеяться, что кому-то из следователей необходимость доказывания покажется слишком хлопотной и он сочтет, что задачи правосудия можно решить и без изоляции обвиняемого. Хотя ограничения ч. 1.1 ст. 108 успешно (и сейчас, и впредь) преодолеваются объявлением лица скрывшимся от органов предварительного расследования или от суда»,— добавляет господин Титов. Формулировки о выборе меры пресечения, не препятствующей ведению бизнеса (кроме отказа от содержания в СИЗО имеется в виду и отказ от применения домашнего ареста), бизнес-омбудсмен считает полезными, но при условии, что будут работать ограничители, описанные выше.
Первый замглавы комитета Госдумы по региональной политике Сергей Морозов проблему избыточного давления со стороны силовиков предлагает решать системно: ввести указом президента национальную цель формирования безбарьерной среды для бизнеса и утвердить план мероприятий по обеспечению свободы предпринимательства. Предлагается также расширить возможности уполномоченных по защите прав предпринимателей и сделать этот институт постоянно действующим органом госконтроля. Участники вчерашнего форума сочли логичным объединение работы бизнес-омбудсмена, цифрового омбудсмена и платформы «ЗаБизнес».