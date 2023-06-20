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Коммерсантъ FM
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Замужние учительницы против свободных бизнес-вумен

Политконсультанты очертили портреты женщин-политиков из парламентских партий

Комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в понедельник презентовал исследование «Женщины-депутаты в российской политике: обобщенный портрет». Из него выяснилось, что «Единую Россию», как правило, представляют «властные учительницы», КПРФ — «опытные активистки», «Справедливую Россию — За правду» — «опытные аппаратчицы», а «Новых людей» — «молодые и свободные бизнес-вумен». Правда, женщины по-прежнему редко оказываются на первых ролях, уступая их мужчинам, зато часто берут на себя административные функции в рамках государственного и муниципального управления.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Исследование по заказу комитета по политтехнологиям РАСО провели политконсультанты Анастасия Павлюченкова и Антон Тимченко. На его презентации глава комитета Евгения Стулова сразу пояснила, что задача построить привлекательный образ женщины-кандидата на деле оказывается для политтехнолога достаточно сложной: «Тебя всегда найдут, за что укусить… Блондинка — плохо, брюнетка — еще хуже». В пример госпожа Стулова привела слова своей знакомой, занимающей достаточно высокий пост в одной из властных структур, которая жаловалась: напишу о партии — отписываются все, кто не любит партию, показываю кастрюли — обязательно скажут, что кастрюля дорогая…

В рамках своего исследования (есть в распоряжении “Ъ”) политтехнологи проанализировали портреты женщин из пяти парламентских партий, имеющих мандаты депутатов Госдумы и региональных законодательных собраний, а также занимающих посты сенаторов.

Обобщенную представительницу «Единой России» исследователи охарактеризовали как «властную учительницу». «Как правило, это женщина, представляющая поколение икс (в среднем — 53 года), блондинка, имеющая педагогический бэкграунд. Как правило, она замужем. Впрочем, до трети из них стремится не публичить информацию о семейном положении»,— пояснила Анастасия Павлюченкова. В РАСО также обратили внимание, что, как правило, женщины-единороссы имеют два высших образования или ученую степень.

Типичную женщину-политика из КПРФ эксперты охарактеризовали как «опытную активистку». Как указано в исследовании, большинство коммунисток с парламентским мандатом в прошлом были самозанятыми (предпринимателями, адвокатами) или даже пенсионерами, но их профессиональная деятельность, как правило, сочеталась с активной политической работой в партии либо в роли помощника депутата. На федеральном уровне среди коммунисток больше блондинок, тогда как на региональном — обладателей русых волос. При этом они наиболее открыты в плане публикации информации о семейном положении и среди них больше, чем в других партиях, представителей технической интеллигенции, хотя преобладающее высшее образование — гуманитарное.

Женщин «Справедливой России — За правду» эксперты окрестили «опытными аппаратчицами». «Основным кадровым "батутом" в коридоры законодательной власти выступает работа в партии»,— говорится в исследовании. Как пояснила госпожа Павлюченкова, часто женщины-эсеры приходят в законодательную власть с позиций руководителей региональных партийных отделений. А их усредненный портрет — это замужняя женщина 56 лет с русыми волосами.

ЛДПР в парламентах представляют «ответственные бюджетницы». Как выяснили авторы исследования, женщины в этой партии часто имеют бэкграунд, схожий с представительницами ЕР: до политической карьеры они, как правило, работали медиками или педагогами. Как и единоросски, либерал-демократки предпочитают скрывать информацию о своем семейном положении, а их средний возраст — 49 лет. При этом в РАСО отметили, что в думской фракции ЛДПР женщин нет.

Наконец, типичная женщина из партии «Новые люди» — это «бизнесвумен — молодая и свободная». Как правило, эти политики заметно моложе коллег из других партий (средний возраст — 35 лет) и, также в отличие от коллег-конкурентов, обычно шатенки и не замужем. Кроме того, «Новые люди» — лидер по рекрутированию в законодательную власть «поколения Y (1983–2003 годов рождения.— “Ъ”)», подчеркнули эксперты.

Политтехнолог Сергей Старовойтов в ходе заседания представил свои данные, согласно которым в среднем в региональных заскобраниях и гордумах женщины составляют 15–18% депутатского корпуса. Хотя бывают и исключения: например, на Чукотке женщин-парламентариев 53%, а в парламенте Чечни — ни одной. Однако, по словам господина Старовойтова, это лишь вершина айсберга, так как женщины в гораздо большей степени представлены в органах государственного и муниципального управления, пусть чаще и на вторых ролях — в роли заместителей руководителей и на более низких позициях. Мужчины обычно осуществляют представительские функции и занимаются «стратегированием», а женщины чаще берут на себя административную часть работы, добавил эксперт.

Политтехнолог Дмитрий Зиновьев, в свою очередь, рассказал, что, судя по его исследованиям, важную роль для женщин-политиков играют даже прическа и цвет волос. Так, согласно проведенному им опросу, большинство респондентов хотели бы видеть муниципальным депутатом женщину с короткими темными волосами. А президент РАСО Евгений Минченко поделился еще одним важным выводом: если у мужчины-политика в образе воина центр силы — кулак, то у женщины — лоб. И настоятельно посоветовал всем заинтересованным лицам учитывать это обстоятельство при формировании образа политика.

Андрей Винокуров

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