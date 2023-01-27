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Коммерсантъ FM
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Женские консультации

Депутаты поговорили с экспертами о гендерном неравенстве в сфере труда

Думская фракция «Новые люди» провела в пятницу экспертные слушания о совершенствовании трудового законодательства в интересах женщин. Для устранения неравенства в этой сфере депутаты предложили прежде всего отменить утверждаемый Минтрудом перечень запрещенных для женщин профессий и подумать над запретом для работодателей задавать на собеседованиях вопросы о семье и детях. Участники слушаний также пришли к выводу, что причина неравенства не только в нюансах законодательства и предвзятости работодателей, но и в неуверенности в себе самих женщин.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева начала слушания с наиболее чувствительного момента — разницы в зарплате между мужчинами и женщинами. Она сослалась на статью специалистов Высшей школы экономики, согласно которой такой гендерный разрыв варьируется в диапазоне от 5,3% до 69,9% со средним значением 37,3%. «Среди основных причин неравенства — "зарплатный штраф" за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях, а также более высокая готовность рисковать у мужчин, чем у женщин»,— отметила госпожа Авксентьева.

Она сообщила, что вместе со своей командой внимательно анализирует трудовое законодательство. «Сделали "первый подход к снаряду" — предложили отменить перечень запрещенных для женщин профессий. Понятно, что это не решит всех проблем. Многие подумали, что мы решили отправить всех женщин в сталевары. Но вопрос-то намного шире»,— пояснила депутат. Она также предложила подумать над поправкой к Трудовому кодексу (ТК), которая запрещала бы работодателям задавать на собеседованиях вопросы о семье и детях и обязывала спрашивать только об образовании, квалификации, опыте и т. д.

По мнению Сарданы Авксентьевой, трудовое право в России не успевает за реальностью, особенно после 2020 года, когда пандемия коронавируса изменила рынок труда. «Однако законодатели очевидно не успевали за изменениями — новая глава, описывающая дистанционную работу, появилась в ТК лишь в декабре 2020 года»,— констатировала депутат.

Первый зампред комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») заступилась за перечень «неженских» профессий: «Прежде чем говорить о совершенствовании законодательства, нужно вспомнить, откуда взялся список мужских профессий. Оттуда, что женщина рожает. Мы должны смотреть на профессии, которые запрещены для женщин с точки зрения будущего нашей страны. Не вредно ли это для будущей матери, беременной, кормящей матери».

Сардана Авксентьева в ответ заявила, что не понимает, почему, например, женщинам нельзя ухаживать за племенными быками и хряками.

Гендиректор сообщества «Женщины в советах директоров» Елена Речкалова предложила «рассматривать женщин как экономический ресурс». По ее словам, если бы женщины и мужчины сравнялись по экономической активности, то ВВП бы вырос на 14%. Она также отметила, что женщины на переговорах заявляют требования по зарплате в целом на 30% меньше, чем мужчины. «Женщины считают, что зам — это вершина их карьеры, а мужчины воспринимают такую позицию как промежуточную»,— привела пример эксперт.

В результате и пенсия у женщин оказывается тоже меньше, чем у мужчин,— в среднем на 11%. Главной же причиной разницы в зарплатах госпожа Речкалова считает неуверенность женщин в себе: «Они сами себя исключают из этого процесса».

С этим согласилась президент фонда развития общественной дипломатии «Женский взгляд» Вероника Пешкова, полагающая, что женщинам мешает не только «стеклянный потолок» (условный барьер, не дающий продвигаться к вершине иерархической корпорации), но и «эффект липкого пола». «Это общемировая тенденция: женщины предлагают себя на более высокую позицию в том случае, если они соответствуют абсолютно всем требованиям, написанным в объявлении. Мужчина предлагает себя на более высокую должность, если у него есть хотя бы 60% того, что заявлено в требованиях»,— пояснила она.

В Госдуме обсудили новую стратегию достижения гендерного равенства

Завкафедрой трудового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алла Благодир выступила против отмены ст. 253 ТК, где говорится об утверждении Минтрудом перечня «неженских» профессий, хотя какие-то профессии из него можно «аккуратно выводить». В то же время госпожа Благодир отметила, что ст. 64 ТК («Гарантии при заключении трудового договора») не действует: женщине трудно доказать в суде, что ей отказали в приеме на работу по гендерному признаку. А разницу в зарплатах эксперт связала в том числе с тем, что в 2007 году из ТК, «к сожалению», была исключена тарифная сетка.

Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков усомнился в том, что запрет задавать вопросы о семье на собеседованиях повлияет на решение работодателя.

По его мнению, на уровне законодательства можно было бы ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для женщин с несовершеннолетними детьми, а также совместить режим работы детских садов и школ с рабочим режимом женщин.

По итогам слушаний «Новые люди» подготовят резолюцию, куда включат все предложения депутатов, экспертов, представителей министерств и ведомств. Эти идеи лягут в основу будущих законодательных инициатив. Кроме того, Сардана Авксентьева призвала экспертов продолжить обсуждение проблемы на площадке дискуссионного клуба в Telegram.

Ксения Веретенникова

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