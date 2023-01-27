Женские консультации

Думская фракция «Новые люди» провела в пятницу экспертные слушания о совершенствовании трудового законодательства в интересах женщин. Для устранения неравенства в этой сфере депутаты предложили прежде всего отменить утверждаемый Минтрудом перечень запрещенных для женщин профессий и подумать над запретом для работодателей задавать на собеседованиях вопросы о семье и детях. Участники слушаний также пришли к выводу, что причина неравенства не только в нюансах законодательства и предвзятости работодателей, но и в неуверенности в себе самих женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева начала слушания с наиболее чувствительного момента — разницы в зарплате между мужчинами и женщинами. Она сослалась на статью специалистов Высшей школы экономики, согласно которой такой гендерный разрыв варьируется в диапазоне от 5,3% до 69,9% со средним значением 37,3%. «Среди основных причин неравенства — "зарплатный штраф" за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях, а также более высокая готовность рисковать у мужчин, чем у женщин»,— отметила госпожа Авксентьева.

Она сообщила, что вместе со своей командой внимательно анализирует трудовое законодательство. «Сделали "первый подход к снаряду" — предложили отменить перечень запрещенных для женщин профессий. Понятно, что это не решит всех проблем. Многие подумали, что мы решили отправить всех женщин в сталевары. Но вопрос-то намного шире»,— пояснила депутат. Она также предложила подумать над поправкой к Трудовому кодексу (ТК), которая запрещала бы работодателям задавать на собеседованиях вопросы о семье и детях и обязывала спрашивать только об образовании, квалификации, опыте и т. д.

По мнению Сарданы Авксентьевой, трудовое право в России не успевает за реальностью, особенно после 2020 года, когда пандемия коронавируса изменила рынок труда. «Однако законодатели очевидно не успевали за изменениями — новая глава, описывающая дистанционную работу, появилась в ТК лишь в декабре 2020 года»,— констатировала депутат.

Первый зампред комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») заступилась за перечень «неженских» профессий: «Прежде чем говорить о совершенствовании законодательства, нужно вспомнить, откуда взялся список мужских профессий. Оттуда, что женщина рожает. Мы должны смотреть на профессии, которые запрещены для женщин с точки зрения будущего нашей страны. Не вредно ли это для будущей матери, беременной, кормящей матери».

Сардана Авксентьева в ответ заявила, что не понимает, почему, например, женщинам нельзя ухаживать за племенными быками и хряками.

Гендиректор сообщества «Женщины в советах директоров» Елена Речкалова предложила «рассматривать женщин как экономический ресурс». По ее словам, если бы женщины и мужчины сравнялись по экономической активности, то ВВП бы вырос на 14%. Она также отметила, что женщины на переговорах заявляют требования по зарплате в целом на 30% меньше, чем мужчины. «Женщины считают, что зам — это вершина их карьеры, а мужчины воспринимают такую позицию как промежуточную»,— привела пример эксперт.

В результате и пенсия у женщин оказывается тоже меньше, чем у мужчин,— в среднем на 11%. Главной же причиной разницы в зарплатах госпожа Речкалова считает неуверенность женщин в себе: «Они сами себя исключают из этого процесса».

С этим согласилась президент фонда развития общественной дипломатии «Женский взгляд» Вероника Пешкова, полагающая, что женщинам мешает не только «стеклянный потолок» (условный барьер, не дающий продвигаться к вершине иерархической корпорации), но и «эффект липкого пола». «Это общемировая тенденция: женщины предлагают себя на более высокую позицию в том случае, если они соответствуют абсолютно всем требованиям, написанным в объявлении. Мужчина предлагает себя на более высокую должность, если у него есть хотя бы 60% того, что заявлено в требованиях»,— пояснила она.

Завкафедрой трудового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алла Благодир выступила против отмены ст. 253 ТК, где говорится об утверждении Минтрудом перечня «неженских» профессий, хотя какие-то профессии из него можно «аккуратно выводить». В то же время госпожа Благодир отметила, что ст. 64 ТК («Гарантии при заключении трудового договора») не действует: женщине трудно доказать в суде, что ей отказали в приеме на работу по гендерному признаку. А разницу в зарплатах эксперт связала в том числе с тем, что в 2007 году из ТК, «к сожалению», была исключена тарифная сетка.

Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков усомнился в том, что запрет задавать вопросы о семье на собеседованиях повлияет на решение работодателя.

По его мнению, на уровне законодательства можно было бы ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для женщин с несовершеннолетними детьми, а также совместить режим работы детских садов и школ с рабочим режимом женщин.

По итогам слушаний «Новые люди» подготовят резолюцию, куда включат все предложения депутатов, экспертов, представителей министерств и ведомств. Эти идеи лягут в основу будущих законодательных инициатив. Кроме того, Сардана Авксентьева призвала экспертов продолжить обсуждение проблемы на площадке дискуссионного клуба в Telegram.

Ксения Веретенникова