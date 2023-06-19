Депутаты подняли недетский вопрос

Во вторник Госдума инициирует второе за последний год парламентское расследование в отношении Украины — на этот раз о «преступлениях киевского режима» против детей. Соответствующее решение принял в понедельник совет палаты. Сопредседателем комиссии от Думы станет бывший детский омбудсмен, вице-спикер Анна Кузнецова. Эксперты полагают, что итогом этой работы, как и в случае с расследованием деятельности американских биолабораторий на Украине, станет предоставление полученных доказательств международной общественности, но целевой аудиторией будут скорее не западные политики, а парламенты «глобального Юга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Кузнецова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Анна Кузнецова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поручение подготовить предложения о возбуждении парламентского расследования преступлений «киевского режима» против несовершеннолетних совет Думы дал вице-спикеру Анне Кузнецовой («Единая Россия») 13 июня по инициативе председателя палаты Вячеслава Володина. 19 июня совет обсудил эти предложения на своем очередном заседании. Под обращением о создании комиссии подписались около 400 депутатов, представляющих все парламентские фракции.

Авторы обращения ссылаются на данные Следственного комитета России (СКР), согласно которым с 2014 по декабрь 2022 года возбуждено 2287 уголовных дел в отношении 655 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, силовых структур, членов радикальных националистических объединений.

«По имеющейся информации, в результате вооруженного конфликта погибли более 5 тыс. гражданских лиц, в том числе свыше 130 несовершеннолетних. Ранения получили не менее 9,5 тыс. мирных жителей, из них более 400 детей и подростков»,— говорится в документе.

Депутаты отмечают, что также «фиксируются факты жестокого обращения, торговли детьми, преступления сексуального характера, нарушения при передаче детей иностранным гражданам, отмеченные в том числе официальными сообщениями правоохранительных структур иностранных государств».

В состав думской части комиссии войдут представители всех фракций: Бадма Башанкаев, Ольга Казакова, Андрей Картаполов, Ольга Коробова, Анна Кузнецова, Василий Пискарев и Ольга Тимофеева от «Единой России», Мария Дробот и Нина Останина от КПРФ, Яна Лантратова от «Справедливой России — За правду», Леонид Слуцкий и Иван Сухарев от ЛДПР, Олег Леонов от «Новых людей». В случае согласия сенаторов с этой инициативой вторую часть комиссии сформирует Совет федерации.

После заседания совета Думы госпожа Кузнецова напомнила журналистам, что на недавнем Петербургском международном экономическом форуме тему «геноцида и действий фашистов» в отношении мирного населения, в том числе убийства детей, поднял президент Владимир Путин, который провел «четкую параллель с теми преступлениями, которые сегодня совершаются в отношении мирного населения на Донбассе». Вице-спикер отметила, что международные инстанции, включая ООН, международные суды, ЕСПЧ и иные структуры, «доказали свою беззубость», игнорируя «тысячи обращений», поступающих с Донбасса. Между тем в новых субъектах РФ уже созданы соответствующие комиссии, которые фиксируют факты преступлений начиная с 2014 года, и они примут активное участие в работе парламентской комиссии, пообещала депутат. Также, по ее словам, инициативу о возбуждении парламентского расследования поддержали «коллеги из силовых ведомств».

Согласно закону о парламентском расследовании, инициатива его проведения должна исходить как минимум от 90 парламентариев, после чего с согласия обеих палат формируется совместная комиссия. «Больше десяти лет этот формат не использовался, но в этом созыве Госдумы это уже вторая инициатива, оба раза она принадлежала депутатам "Единой России", а затем поддерживалась другими фракциями и сенаторами,— напоминает политолог Павел Склянчук.— Члены комиссии правомочны запрашивать информацию из различных органов власти, итогом работы является специальный доклад. Например, в рамках расследования деятельности биолабораторий США депутаты направляли обращения парламентам мира, предлагали поднять вопрос на Совете Безопасности ООН». Скорее всего, итогом расследования преступлений в отношении несовершеннолетних станет «доказательная база, которая будет представлена международной общественности», предполагает эксперт: «Учитывая, что Анна Кузнецова ранее занимала должность уполномоченного при президенте по правам ребенка, то проблематика ей хорошо известна».

Политолог Алексей Макаркин полагает, что деятельность парламентских комиссий имеет целью убедить в своей правоте по украинскому вопросу не столько Европу и Америку, сколько парламенты так называемого глобального Юга.

Хотя и на Западе есть отдельные «депутаты-миноритарии», которые, будучи антиглобалистами, могут воспринять информацию таких расследований как дополнительный аргумент, добавляет эксперт. «Цель простая — на обвинения ответить обвинениями, убедить не мировое сообщество в целом, а ту его часть, которая готова принять аргументы России,— согласен политолог Константин Калачев.— И насчет детей, которые просто поехали в оздоровительные лагеря, а потом никто не препятствует их воссоединению с родителями, и насчет того, что Украина нарушает права несовершеннолетних. Око за око, зуб за зуб».

Напомним, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Анны Кузнецовой по подозрению в незаконном вывозе украинских детей на территорию РФ. В ответ СКР возбудил против принявших это решение судей уголовное дело по трем статьям УК, в том числе о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Ксения Веретенникова