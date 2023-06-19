Глава разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал сообщения о ранении

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал сообщения СМИ о своем ранении. 15 июня российское госагентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванного сотрудника российских силовых структур сообщило, что Кирилл Буданов был ранен и лечится в Берлине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

Как рассказал господин Буданов, «сейчас на Украине создается специальный отряд бессмертных полководцев и командующих». «Туда входят Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые хотели захватить Украину, и их кошмарить»,— сказал господин Буданов изданию Kyiv Post.

Источник «РИА Новости» утверждал, что господин Буданов пострадал при российской атаке 29 мая на здание ГУР в Киеве. По данным собеседника агентства, его извлекли из-под завалов, эвакуировали вертолетом санитарной авиации вооруженных сил Украины на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — в военный госпиталь в Берлине.

После появления информации о ранении представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что господин Буданов «в прекрасном здоровье» и «весь в работе». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что господин Буданов лично участвовал в заседании ставки верховного главнокомандующего.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов