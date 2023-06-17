Зеленский заявил об участии главы военной разведки Буданова в заседании военного кабинета

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов участвовал в заседании военного кабинета, заявил президент Владимир Зеленский. Российское госагентство «РИА Новости» утверждало, что глава украинской военной разведки получил тяжелое ранение при российской атаке по зданию его управления в Киеве.

«И было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие — генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. И наши командиры на конкретных направлениях активных действий... И был Буданов»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте.

Источник «РИА Новости» утверждал, что господин Буданов пострадал при российской атаке 29 мая. Российское госагентство обращало внимание, что именно с этого периода глава украинской военной разведки не появлялся на публике. По данным «РИА Новости», его извлекли из-под завалов, эвакуировали вертолетом санитарной авиации вооруженных сил Украины на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — специальным бортом 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США в военный госпиталь в Берлине. После появления информации о ранении представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что господин Буданов «в прекрасном здоровье» и «весь в работе».

Леонид Уварчев