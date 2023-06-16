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Коммерсантъ FM
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Разведка Украины: Буданов здоров и «весь в работе»

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что руководитель ведомства Кирилл Буданов «в прекрасном здоровье» и «весь в работе». Накануне госагентство «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщило, что Кирилл Буданов был ранен и лечится в Берлине.

Фото: ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины

«Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит»,— сообщил Андрей Юсов в эфире телемарафона на украинском ТВ. Он сообщил, что лично общался с Кириллом Будановым. По его словам, Кирилл Буданов «полон планов, весь в работе», у него «очень мало свободного времени, огромное количество задач».

Вчера, 16 июня, «РИА Новости» со слов сотрудника российских силовых структур, ссылавшегося на «источник в украинской военной разведке», сообщило, что Кирилл Буданов получил тяжелое ранение во время российского удара 29 мая по зданию Главного управления разведки в Киеве и находится в военном госпитале в Берлине на лечении. По словам источника, ракета залетела в помещение рядом с его кабинетом. Как указывало агентство, Кирилл Буданов не появлялся на публике с 29 мая.

5 июня центр противодействия дезинформации Украины сообщил, что сообщения о смерти Кирилла Буданова, распространенные в нескольких украинских СМИ, не соответствуют действительности.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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