Intel расходится по Старому Свету

Intel инвестирует в строительство заводов по производству полупроводников в Германии €30 млрд, а германские власти выделят на проект еще €10 млрд. Это еще одна крупная инвестиция Intel за последнюю неделю — ранее компания сообщила о многомиллиардных вложениях в строительство заводов в Польше и Израиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Сегодня, 19 июня, канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный директор корпорации Intel Пэт Гелсингер подписали соглашение о том, что компания увеличит свои инвестиции в строительство заводов по производству чипов в Магдебурге, а германские власти расширят поддержку этого проекта. Как пишет Bloomberg, стороны договорились, что Германия выделит компании субсидию в размере €10 млрд. Intel ранее сообщала, что намерена потратить на строительство завода в Магдебурге €17 млрд. Теперь компания собирается построить два завода и оценивает инвестиции в €30 млрд. Первый завод должен быть запущен через четыре-пять лет.

Обсуждение субсидии шло несколько месяцев — в первую очередь в центре переговоров находилась конкретная сумма, которую готово выделить правительство Германии.

По данным СМИ, изначально речь шла о €6,8 млрд, однако Intel настаивала на увеличении субсидии, объясняя это ростом цен на энергоносители и строительные материалы.

Часть суммы будет предоставлена напрямую, часть — через сокращение отпускных цен на энергию для этого проекта. Акции Intel в понедельник выросли на 1,5%. С начала года они показали рост на 38%.

Другие компании также развивают производство чипов на востоке Германии. В мае германская Infineon сообщила о планах построить в Дрездене завод по производству полупроводников на €5 млрд. В том же месяце стало известно, что крупнейший в мире производитель полупроводников, тайваньская компания TSMC, рассматривает возможность инвестировать €10 млрд в собственный завод, также в Дрездене. По данным СМИ, окончательное решение о его строительстве будет принято не раньше августа.

Intel в последнее время активно инвестирует в расширение своего производства. Это происходит в условиях, когда США и Европа стремятся развивать выпуск чипов в своих странах, чтобы конкурировать в данной сфере с производителями из Азии, и привлекают для этого западные корпорации. В прошлом году в США приняли закон CHIPS for America Act («Закон о создании полезных стимулов для производства полупроводников для Америки»), в соответствии с которым американское правительство выделяет $52,7 млрд на развитие этой сферы. В ЕС в текущем году был принят собственный закон по поддержке сферы полупроводников — European Chips Act,— по которому в их разработку и производство предполагается инвестировать €43 млрд.

В 2021 году Intel заявляла о намерении вложить €80 млрд в разработку и производство чипов в Европе в ближайшее десятилетие. С тех пор компания уже объявила о строительстве заводов или исследовательских центров во Франции, Италии, Испании и др. На прошлой неделе Intel сообщила о планах инвестировать до $4,6 млрд в строительство завода по производству полупроводников рядом с польским городом Вроцлавом.

В воскресенье стало известно, что компания намерена вложить $25 млрд в строительство нового завода по производству чипов в Израиле. Также компания активно инвестирует в США. Так, в прошлом году Intel заявила, что вложит до $100 млрд в строительство огромного комплекса по производству полупроводников в штате Огайо — он может стать крупнейшим заводом такого рода в мире.

Яна Рождественская