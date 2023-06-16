Intel инвестирует $4,6 млрд в строительство завода в Польше

Сегодня, 16 июня, корпорация Intel сообщила о планах инвестировать до $4,6 млрд в строительство завода по производству полупроводников рядом с польским городом Вроцлавом. Завод должен быть построен к 2027 году, на нем будут работать 2 тыс. человек.

В 2021 году Intel заявила о намерении вложить $95 млрд в разработку и производство чипов в Европе в ближайшее десятилетие. Компания уже сообщала о планах построить масштабный завод в Германии, а также заводы во Франции и Ирландии.

Власти ЕС стремятся развивать собственное производство полупроводников, в том числе чтобы снизить зависимость в этой сфере от Китая. В прошлом году Еврокомиссия облегчила процесс получения компаниями этой сферы государственного финансирования, субсидий и т. д. Как писала на текущей неделе Handelsblatt, германские власти ведут переговоры с Intel и близки к тому, чтобы повысить сумму субсидий для компании с согласованных ранее €6,8 млрд до €9,9 млрд.

Яна Рождественская