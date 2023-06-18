Intel построит новый завод по производству чипов в Израиле

Американская корпорация Intel намерена вложить $25 млрд в строительство нового завода по производству микропроцессоров в израильском Кирьят-Гате. Об этом в воскресенье, 18 июня, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время заседания правительства страны, которое транслировалось по телевидению. Его слова цитируют мировые СМИ, включая агентство Reuters.

По словам израильского премьер-министра, $3,2 млрд в проект вложит правительство Израиля. Завод планируется построить к 2027 году, и работать он будет как минимум до 2035-го. По словам господина Нетаньяху, новая инвестиция Intel, крупнейшая иностранная инвестиция в израильскую экономику, позволит создать тысячи новых рабочих мест. В свою очередь, Министерство финансов страны поспешило отметить, что в соответствии с соглашением о строительстве завода, израильское подразделение американской компании будет платить повышенную ставку налога на прибыль — 7,5% вместо нынешних 5%.

В Intel Israel, как сообщается, прямо не подтвердили и не опровергли слова израильского премьер-министра. В заявлении, которое было передано средствам массовой информации (есть в редакции) отмечается, что «со своего открытия в 1974 году Intel Israel играет ключевую роль в глобальном успехе Intel». В заявлении подчеркивается: «Израиль является глобальным центром технических кадров и инноваций и одним из важнейших центров Intel в области производства и разработки… Наше желание расширить производственные мощности в Израиле объясняются нашей приверженностью обеспечить будущие потребности… и мы благодарим израильское правительство за последовательную поддержку».

Эксперты напоминают, что со времени прихода в Израиль корпорация Intel стала крупнейшим частным работодателем в стране. На нее напрямую работают 11,7 тыс. человек. Опосредованно же корпорация обеспечивает работой около 42 тыс. человек.

На минувшей неделе Intel Israel сообщила, что в 2022 году ее экспорт продукции составил $8,7 млрд, что соответствует 1,75% всего ВВП Израиля и 5,5% — экспорта страны в области высоких технологий.

Андрей Келекеев