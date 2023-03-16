Чипы держатся за российский рынок

Поставки в Россию процессоров современных топологий, несмотря на санкции и ограничения, в 2022 году почти не снизились. Однако у разных производителей динамика сильно отличалась. Так, поставки процессоров AMD упали вдвое, а Intel — выросли на 9%. На них пришлось 90% поставок, и участники рынка считают, что полностью заместить американские чипы аналогами не получится. При этом таможенная стоимость всех ввозимых в РФ микросхем, включая процессоры, удвоилась при снижении физических поставок на 19%. Из-за повышения цены компонентов стоимость конечного оборудования, в том числе отечественной сборки, по словам экспертов, уже поднялась на 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году в Россию поступило около 782 тыс. процессоров Intel, что на 9% больше результата 2021 года, рассказал “Ъ” собеседник на рынке электроники, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Поставки другого американского производителя AMD, по его информации, упали вдвое, до 143 тыс. штук. Объем поставок «прочих» фирм увеличился в 2,5 раза, до 102 тыс. Какие это бренды, собеседник “Ъ” не уточнил, отметив лишь, что среди них есть китайские и корейские.

Общее число поставляемых в страну чипов с техпроцессом от 32 нм и ниже в 2022 году сократилось на 0,7%, до 1,03 млн. В ФТС “Ъ” сказали, что публикация статистики возобновлена лишь частично и «другая информация не предоставляется».

После начала военных действий на Украине иностранные производители процессоров начали ограничивать поставки в РФ, в том числе Intel, AMD и другие. Отказалась от работы с Россией и тайваньская TSMC, ключевой партнер отечественных дизайн-центров. Позже Минпромторг опубликовал список товаров для параллельного импорта, куда вошла в том числе продукция Intel.

По словам другого источника “Ъ” на рынке электроники, также знакомого с данными ФТС, общий объем поставок всех микросхем (включая процессоры) в Россию в 2022 году снизился на 19%, до 511 т. При этом, отмечает собеседник, таможенная стоимость продукции выросла почти в два раза, до $2,1 млрд (157 млрд руб.). По его данным, лидером в количестве поставок остается Intel (184 т компонентов, снижение на 7%). Также в пятерку лидеров вошли американский Analog Devises, Texas Instruments, AMD (и принадлежащий ему Xilinx), швейцарский STMicroelectronics.

Руководитель департамента управления проектами Delta Computers Максим Терещенко объясняет высокую долю компонентов Intel тем, что их значительная часть печатается на собственных заводах компании, где «нет такой очереди», как на TSMC, где производится AMD: «В результате Intel наращивает поставки по всему миру».

Источник “Ъ” на рынке электроники говорит, что в результате подорожания компонентов конечная стоимость собираемого в РФ оборудования, в котором используются иностранные чипы, увеличилась на 6%. Но сейчас, подчеркивает собеседник “Ъ”, «каналы параллельного импорта наладились и цены стабилизируются».

Intel и AMD еще долго будут оставаться на верхних строчках по объему поставок микросхем в РФ, поскольку в основном все востребованное в стране оборудование работает на архитектуре Intel x86, считает исполнительный директор ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский: «Другие производители процессоров увеличивают доли, но рост от низкой базы несущественно влияет на доминирующее положение лидеров».

В сравнении с Intel и AMD остальные поставщики «выглядят карликами», согласен акционер «СМИ Холдинга» («Суверенная мобильная инициатива», отечественный производитель мобильных устройств) Александр Калинин. По его словам, другие процессоры в основном используются не в вычислительной технике, а в маршрутизаторах и другом связанном оборудовании.

Тимофей Корнев