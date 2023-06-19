Визит обетованный

Жена президента Украины Елена Зеленская прилетела в понедельник в Израиль. Заявленная цель визита — обсуждение вопросов гуманитарного сотрудничества между странами. При этом поездка могла и не состояться. По крайней мере, на возможную ее отмену намекал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Он заявил, что Киев ждет от Израиля осуждения слов президента РФ Владимира Путина о том, что украинский лидер — «позор еврейского народа». Однако в израильском МИДе от комментариев отказались. Израиль, как и прежде, старается по возможности соблюдать равноудаленность в конфликте между Россией и Украиной, хотя США продолжают оказывать давление на израильское правительство в надежде заставить его поставлять оружие Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильский солдат на фоне танка Merkava, 2021 год

Фото: Jack Guez / AFP Израильский солдат на фоне танка Merkava, 2021 год

Фото: Jack Guez / AFP

Елена Зеленская начала визит в Израиль со встречи с президентом этой страны Ицхаком Герцогом и его супругой Михаль, по приглашению которой и состоялась поездка. После этого Елена Зеленская и Михаль Герцог посетили больницу для детей с психологическими проблемами Safra Children’s Hospital. По словам госпожи Зеленской, украинские специалисты уже год изучают израильский опыт относительно того, как справляться с психологическими травмами детей, живущих в условиях военного конфликта. Это продолжение той помощи, которую оказывали израильские психиатры и психологи своим украинским коллегам с самого начала боевых действий в феврале 2022 года.

Визит госпожи Зеленской состоялся, несмотря на заявление посла Украины Евгения Корнийчука о возможном переносе или отмене поездки, если израильское правительство не осудит слова президента РФ Владимира Путина в адрес Владимира Зеленского, сказанные во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Посол сказал тогда израильскому сайту Ynet: «Нужно учитывать, что Путин пытается подорвать отношения между Израилем и Украиной в преддверии визита жены президента Зеленского в Израиль».

Напомним, что президент Путин заявил 16 июня: его друзья-евреи называют Владимира Зеленского «позором еврейского народа». «Это не шутка, не ирония, ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера»,— сказал он.

В Израиле решили воздержаться от ответа. На запрос израильских журналистов — в частности, сайта newsru.co.il — в пресс-службе МИД Израиля заявили, что «пока не будут комментировать» слова президента РФ. И в целом власти в Израиле максимально стараются избегать лишнего шума и шероховатостей в отношениях как с Москвой, так и с Киевом. Но получается не всегда.

Израильские власти с одной стороны сталкиваются с давлением Вашингтона, который настаивает на активизации военно-технического сотрудничества Израиля с Украиной, а с другой — с давлением русскоязычной общины страны, которая во многом поддерживает Киев и выступает за ограничение контактов с Москвой. В частности, бурную дискуссию в русскоязычном израильском сегменте соцсетей вызвало участие министра разведки Гилы Гамлиэль в приеме, организованном посольством РФ в Израиле по случаю Дня России. Обсуждается там также и возможность организации протестов в связи с подписанием правительством РФ и иерусалимским муниципалитетом мирового соглашения об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме. Документ был подписан в середине мая, однако об этом стало известно только в прошлую пятницу после публикации в израильской газете «Исраэль ха-Йом».

Газета утверждает, что переговоры шли шесть месяцев и итоговое решение включает в себя «обязательство России создать филиал посольства» в Иерусалиме, чей статус будет выше консульства. В последовавшем позднее комментарии посольства РФ в Израиле отмечалось: согласно закрепленным в подписанном документе обязательствам, российская сторона планирует в течение пяти лет (с возможностью продления этого срока до десяти лет) возвести на земельном участке комплекс зданий и сооружений, которые будут использованы для нужд секции консульского отдела дипведомства. Подчеркивалось, что земельный участок, о котором идет речь, был приобретен Российской Империей в 1885 году, но, чтобы начать проектирование на нем какого-либо здания, потребовалось провести процедуру уточнения границ.

При этом в Москве ждут решения и других аналогичных вопросов, главный из которых — судьба Александровского подворья, которое израильские власти неоднократно обещали передать РФ, но так и не довели дело до конца. С участком под консульство все выглядит проще. По крайней мере нашлись аргументы для общественности, а также для ответа на возможное возмущение со стороны США и Украины. Израильские СМИ с подачи властей предположили, что Россия включилась в процесс переноса посольств в Иерусалим, в который вовлечены несколько стран и который был начат США в 2018 году. Российское посольство находится в Тель-Авиве, а генеральное консульство — на севере страны в Хайфе.

По информации “Ъ”, вопрос об открытии консульства в Иерусалиме рассматривался еще в 1990-е годы, но по разным причинам откладывался. При этом ни о каком изменении позиции Москвы относительно статуса Иерусалима речи не идет.

Москва рассматривает Западный Иерусалим как столицу Израиля, в то время как Восточный — в качестве столицы будущего палестинского государства. Но израильским властям в общении со СМИ удобно представлять Россию как участника процесса переноса посольств, особенно когда приходится лавировать между интересами разных стран и соблюдать свои.

В частности, Вашингтон по-прежнему пытается добиться активизации контактов Израиля и Украины по военной линии. На этой неделе по просьбе американской стороны планируется первый разговор министров обороны двух стран Йоава Галанта и Алексея Резникова. По данным американского сайта Axios, речь пойдет о помощи Израиля Украине поставками нелетального снаряжения. Хотя Вашингтону и Киеву хотелось бы большего.

На прошлой неделе израильские СМИ сообщили, что еврейское государство ведет переговоры с двумя странами о поставках порядка 200 своих танков Merkava второго и третьего поколений, произведенных в 1980-х и 1990-х годах и уже снятых с боевого дежурства. Предположительно речь идет о Польше и Украине. Для реализации сделки нужно одобрение Пентагона, так как некоторые комплектующие этих танков, включая двигатель, произведены в США. Впрочем, решение Вашингтона — не главное. До сих пор израильское правительство отказывалось от открытого предоставления летального оружия Украине, опасаясь испортить отношения с Россией, которая присутствует в Сирии и тесно сотрудничает, в том числе в сфере ВТС, с Ираном — главным израильским врагом в регионе. И, как заявил на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, есть опасения, что чувствительные военные технологии могут попасть в руки Ирана, если они будут использоваться во время боевых действий на Украине.

Другое дело, что Merkava могли бы уйти в какую-то европейскую страну в обмен на ее обещание поставить свою военную технику Киеву. Но прямые поставки были бы невозможны, что и дало понять в понедельник Министерство обороны Израиля.

«Сообщения по поводу передачи израильских танков на Украину являются ложными»,— заявили ТАСС в ведомстве. При этом там отметили, что на фоне боевых действий на европейском континенте «несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков Merkava из излишков Армии обороны Израиля», но переговоры ничем не закончились.

Израильский сайт Walla со ссылкой на источники процитировал слова господина Нетаньяху, сказанные на закрытом заседании комитета Кнессета по иностранным делам и безопасности. Премьер сообщил, что намерен продолжать линию предыдущего правительства Израиля — оказывать гуманитарную помощь и политическую поддержку Украине, но воздержится от поставок ей оружия. Глава правительства также рассказал о «тихом диалоге», который ведет Израиль с Россией. Он отметил, что у обеих сторон есть претензии друг к другу — россияне выражают обеспокоенность по поводу увеличения израильской помощи Украине, а Израиль — по поводу расширения сотрудничества между Россией и Ираном. Walla также приводит весьма яркую иллюстрацию царящих в израильской элите настроений: «Во время дебатов премьер-министра спросили, почему он не едет в Киев на встречу с президентом Зеленским. Пытаясь отшутиться, Нетаньяху сказал, что это долгая поездка на поезде. "Но Байден отправился в Киев на поезде",— ответили ему несколько депутатов Кнессета».

Марианна Беленькая