Украина обиделась на Израиль

Киев недоволен тем, что израильские дипломаты продолжают контактировать со своими российскими коллегами как ни в чем не бывало. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник на Украине сообщила газета The Jerusalem Post. По информации израильских СМИ, Киев ждет от ближневосточного государства более активной поддержки. В частности, он высказывал заинтересованность в получении целого ряда систем противовоздушной и противоракетной обороны. Израиль между тем пока воздерживается от резких шагов, которые могли бы вызвать раздражение в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание муниципалитета Тель-Авива, подсвеченное в цвета украинского флага

Фото: Amir Cohen / Reuters Здание муниципалитета Тель-Авива, подсвеченное в цвета украинского флага

Фото: Amir Cohen / Reuters

Свое недовольство тем, что «израильские официальные лица продолжают вести дела» с Москвой как ни в чем не бывало, выразил высокопоставленный украинский дипломат, чье имя в статье The Jerusalem Post не называется. «Израилю предстоит решить, является ли он частью западного мира и стоит рядом с Украиной или же поддерживает самые темные силы этого мира. Нейтралитет — не вариант»,— добавил собеседник газеты.

Речь в статье идет о рабочих консультациях, состоявшихся в МИД РФ 3–4 мая. Два заместителя гендиректора МИД Израиля — по вопросам Евразии и Западных Балкан и по стратегическим вопросам — Симона Гальперин и Йешуа Зарка встретились с заместителями министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и Сергеем Рябковым. Согласно сообщениям российского дипломатического ведомства, обсуждались вопросы, находящиеся на рассмотрении Совбеза и Генассамблеи ООН, в первую очередь арабо-израильский конфликт и ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Подобные консультации — обычная практика между дипломатами разных стран. Но обмен визитами между Россией и Израилем на разных уровнях после начала боевых действий на Украине стал менее интенсивным, чем раньше.

Прошедшие консультации, если опираться на информацию, опубликованную на сайте МИД РФ, стали первыми контактами такого рода с 24 февраля 2022 года, когда Москва начала военную операцию. В 2021 году подобных контактов было как минимум четыре.

Но сейчас ситуация, похоже, возвращается в обычное русло. Так, на прошлой неделе Израиль с рабочим визитом посетил спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. Он встретился с израильскими дипломатами, а также с представителями руководства Совета национальной безопасности Израиля.

Контакты между Россией и Израилем после начала эскалации на Украине не прерывались, но основное бремя легло на послов двух стран. Кроме того, представители предыдущего правительства Израиля (в первую очередь тогдашний глава МИДа Яир Лапид, с июля по декабрь прошлого года занимавший также пост премьер-министра) достаточно резко отзывались о действиях России, в том числе характеризовали их как «военные преступления».

В то же время Израиль так и не ответил на просьбы Украины о поставках оружия. По информации израильских СМИ, Киев высказывал заинтересованность в получении таких систем ПВО, как Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David`s Sling, Arrow Interceptor.

Речь шла и о системе ПРО «Железный купол». В частности, об этом говорил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, но однозначного мнения на этот счет в Киеве не было. Так, к примеру, министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что «Железный купол» не защищает от крылатых и баллистических ракет.

В любом случае в Израиле дали понять, что о поставках вооружения не может быть и речи, так как это грозит серьезно испортить отношения еврейского государства с Москвой. В Израиле в этом явно не были заинтересованы, особенно с учетом российского присутствия в Сирии и важной роли РФ на Ближнем Востоке в целом, а также наличия большой еврейской диаспоры в РФ. Причем позиция существенно не менялась ни при предыдущем правительстве, ни после возвращения на пост премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В своих первых интервью в качестве главы правительства он обещал пересмотреть тему поставок вооружений, но тут же подчеркивал: Израиль должен учитывать, что «израильские и российские самолеты летают на расстоянии вытянутой руки друг от друга», а также другие моменты. В то же время еще с осени, после появления информации об использовании в боевых действиях на Украине иранских дронов, давление на Израиль со стороны Киева и Вашингтона по теме поставок оружия Украине усилилось.

После визита в Киев в середине февраля главы МИД Израиля Эли Коэна появились сообщения об активизации украино-израильского партнерства по разработке системы оповещения о ракетных обстрелах — аналогичной той, что действует в Израиле. Предупреждения об обстреле направляются непосредственно жителям тех районов страны, которые могут пострадать от ударов. В начале мая The Jerusalem Post сообщила, что украинские власти уже приступили к первым испытаниям этой системы. Кроме того, в январе стало известно, что Министерство обороны США передает Украине американские боеприпасы, прежде всего артиллерийские 155-миллиметровые снаряды, которые хранились на складах в Израиле на случай чрезвычайных ситуаций еще с 1970-х годов. В последние месяцы Израиль также одобрил экспортные лицензии на продажу Украине систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Собственно, этим официальная информация об украинско-израильском сотрудничестве в сфере ВТС и ограничивается. Однако еще в ноябре израильская газета «Гаарец» сообщила, что Израиль под давлением США согласился профинансировать поставки на Украину «стратегических материалов» на сумму в несколько миллионов долларов.

Кроме того, по информации источников газеты, Израиль также согласился на поставки Украине странами НАТО систем вооружения, содержащих израильские компоненты. Речь в том числе об оптических комплексах и системах контроля огня.

Аналогичная схема может быть распространена и на «Железный купол», по крайней мере об этом задумались в США.

Как заявил на прошлой неделе на слушаниях в Сенате глава Командования космической и противоракетной обороны сухопутных войск США (USASMDC) генерал-лейтенант Дэниел Карблер, Вашингтон в случае поступления запроса может передать Киеву одну из двух имеющихся у него батарей «Железный купол». По его словам, на одну из них устанавливают новое оборудование, а вот вторая готова для потенциальной передачи. Реплика стала ответом на вопрос сенатора Ангуса Кинга, который отметил, что США финансируют развитие системы «Железный купол», так почему бы не поделиться ею с Украиной. Впрочем, для этого нужно согласие Израиля как основного производителя системы. Между тем возникает вопрос, насколько Украине поможет одна батарея, ведь ее радиус покрытия совсем невелик — примерно 15 кв. км.

Марианна Беленькая