Израиль натягивает «Железный купол» на море

Израиль повышает свою боеготовность. На этой неделе параллельно с начавшимися учениями по отработке ведения войны сразу на нескольких направлениях стало известно об успешном завершении испытаний системы ПВО «Защитный купол» — морском варианте известного «Железного купола», который защищает Израиль как от ракетных ударов, так и атак дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израиль обладает многоуровневой системой противовоздушной и противоракетной обороны, основу которой составляет «Железный купол»

Фото: Ariel Schalit / AP Израиль обладает многоуровневой системой противовоздушной и противоракетной обороны, основу которой составляет «Железный купол»

Фото: Ariel Schalit / AP

В понедельник Армия обороны Израиля объявила о начале двухнедельных учений под кодовым названием «Ударный кулак». Планируется, что израильские военные всех округов и родов войск отработают ведение боевых действий сразу на нескольких театрах — на суше, в воздухе, на море, в радиоэлектронной сфере и в киберпространстве. В учениях также принимают участие правительственные и государственные структуры, которые займутся отработкой системы принятия решений и координации действий. Речь идет не только об обороне, но и имитации стратегических ударов вглубь вражеской территории.

Давно запланированные учения оказались крайне актуальными. В Израиле все чаще обсуждают угрозу ведения войны сразу на нескольких фронтах.

Только в начале апреля территория страны оказалась практически одновременно под ударами на юге из сектора Газа и на севере из Ливана и Сирии. После этого на одном из брифингов для журналистов министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: «Это конец эпохи ограниченных конфликтов. Мы сталкиваемся с новой эрой безопасности, в которой может существовать реальная угроза для всех арен одновременно». Он также подчеркнул, что движущая сила, которая сближает и координирует израильских врагов,— это Иран. «Мы не позволим Ирану разместить иранскую армию в Сирии, мы не позволим, чтобы Голанские высоты стали Ливаном, и мы не позволим, чтобы сирийская территория стала плацдармом для передового оружия, направляющегося в Ливан»,— сказал министр.

Напомним, что Израиль и США уже не раз обсуждали военный сценарий действий против Ирана, чтобы не допустить развития его ядерной программы. В прошлом году израильские ВВС в ходе учений провели полеты над Средиземным морем, имитируя удар по иранским ядерным объектам. В этот раз, как отметил в своем Twitter обозреватель по вопросам армии и безопасности 14-го израильского телеканала Гилель Битон Розен, планируется отработать удары по Ливану и Ирану. «Израиль меняет свой подход от оборонительного к наступательному мышлению»,— подчеркнул он, обратив внимание на название начавшихся учений.

Пока израильские военные в первую очередь сосредоточены на своих границах. По словам господина Галанта, с его приходом на должность министра в конце декабря Израиль удвоил число атак по Сирии, где размещаются проиранские силы и их военные объекты, в том числе бойцы ливанского движения «Хезболла». Одна из целей этих ударов, как отмечали израильские СМИ,— сорвать планы Ирана и «Хезболлы» атаковать Израиль ударными беспилотниками. Только на прошлой неделе ВВС Израиля сбили беспилотник, запущенный из Ливана, а в начале апреля аналогично поступили с дроном, залетевшим со стороны Сирии. И, видимо, не случайно в апреле число израильских ударов по сирийской территории возросло еще больше. А в ночь на понедельник после почти месячного перерыва израильтяне вновь атаковали Сирию в районе Дамаска. Как утверждает базирующийся в Лондоне Центр по мониторингу за правами человека в Сирии, целью этой атаки, как и предыдущих, стали военные объекты «Хезболлы».

Не забывают израильтяне и об обороне.

В понедельник Минобороны Израиля, армия и концерн Rafael отчитались об успешном завершении испытаний системы ПВО «Защитный купол», которая представляет собой морскую версию «Железного купола» и размещается на корветах типа «Саар-6».

Новая система предназначена главным образом для защиты морских газодобывающих платформ от атак беспилотников, крылатых ракет и ракет реактивной артиллерии. По словам разработчиков, «Защитный купол», опираясь на собственный локатор и береговые радиолокационные системы, обеспечивает стопроцентную точность локализации объекта нападения.

Как отмечают специалисты, «Защитный купол» — это еще один уровень в израильской многоуровневой системе ПВО и ПРО. Израильский военный эксперт Давид Гендельман пояснил “Ъ”, из чего она состоит:

первый уровень под названием «Световой щит» еще находится в разработке. Это лазерная система против целей на сверхмалые дальности до 7 км, в первую очередь минометные выстрелы и ракеты малой дальности;

второй уровень «Железный купол» работает против целей с дальностью действия от 4 до 70 км, в последнее время это расширено, но базовая задача такая. Он задействуется против ракет, неуправляемых ракетных снарядов реактивных систем залпового огня и беспилотников;

третий уровень «Праща Давида» задействуется против целей дальностью до 300 км. Это баллистические и крылатые ракеты, беспилотники и самолеты. На этом же уровне действует американская система ПВО/ПРО Patriot;

четвертый уровень «Хец-2» задействуется против баллистических ракет дальностью до 1,5 тыс. км;

пятый уровень «Хец-3» — против баллистических ракет большой дальности свыше 2,4 тыс. км с заатмосферным перехватом.

Сейчас также в разработке находится «Хец-4» для перехвата в космосе ракет большой дальности с разделяющимися блоками.

При этом, несмотря ни на что, у израильской системы воздушной обороны бывают сбои. Один из них случился во время последней военной операции Израиля против движения «Исламский джихад» в секторе Газа. Тогда в результате обстрела Сдерота и Реховота погибли люди, несколько человек были ранены. Речь шла о «технической проблеме», которая была устранена. В среднем же эффективность «Железного купола» превышает 90%.

«Чаще говорят о ракетных обстрелах Израиля, но беспилотники также летят и из Газы, и с севера. Так, во время операции "Страж стен" в 2021-м беспилотники из Газы перехватывались "Железным куполом". Беспилотники из Ливана в районе газодобывающей платформы "Кариш" в июле 2022-го — зенитно-ракетным комплексом "Барак" с корвета "Эйлат" и самолетами. Из Сирии и Ирака — Patriot, самолетами и вертолетами»,— сказал господин Гендельман.

Марианна Беленькая