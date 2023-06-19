Застройщики не заинтересовались комплексным развитием 2,1 га в липецком Хлевном

На торги на комплексное развитие территории (КРТ) 2,1 га рядом с коттеджным поселком Южный в селе Хлевное Липецкой области не поступило ни одной заявки. Это следует из аукционной документации.

Начальная цена лота составляла 150 тыс. руб. В него входили 14 земельных участков площадью от 1,45 до 1,5 тыс. кв. м. На них администрация Хлевенского района предлагала построить дома до трех этажей общей площадью не менее 1,3 тыс. кв. м. Один жилой дом на 90 кв. м необходимо было отдать для социальных нужд.

Всего в Липецкой области прошло десять торгов на КРТ, в том числе несколько повторных. Только три из них завершились успешно, остальные застройщиков не заинтересовали.

О последнем масштабном проекте КРТ на окраине Липецка читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Девелопер попал в полевые условия».

Александр Прытков

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