В липецком райцентре Хлевное под комплексное развитие территории отдают 2,1 га

Администрация Хлевенского района Липецкой области выставила на торги под комплексное развитие территории (КРТ) 2,1 га рядом с коттеджным поселком Южный села Хлевное. Это следует из аукционной документации.

В состав лота входят 14 земельных участков площадью от 1,45 до 1,5 тыс. кв. м. Не все они расположены рядом друг с другом. На них можно построить дома до трех этажей общей площадью не менее 1,3 тыс. кв. м. При этом застройщик должен возвести жилой дом на 90 кв. м для социальных нужд. Договор заключается на пять лет до 28 июня 2028 года.

Начальная цена контракта составляет 150 тыс. руб. Шаг аукциона — 7,5 тыс. Заявки принимаются до 14 июня. Сами торги намечены на 19 июня.

Это уже девятые торги на КРТ в Липецкой области. Из них только по итогам одного аукциона был заключен договор с застройщиком. На остальные не поступило ни одной заявки. Некоторые торги уже проводятся повторно.

Подробнее об успешном аукционе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Под КРТ заложили "Спецфундаментстрой"».

Александр Прытков

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