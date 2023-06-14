Девелопер попал в полевые условия

Структура крупной ГК «Ремстройсервис» Павла Тучкова победила на торгах госкомпании «Дом.РФ» на право заняться комплексным развитием территории (КРТ) площадью 70,4 га вдоль Лебедянского шоссе на окраине Липецка. Компания повысила годовую аренду федерального участка с начальных 10,7 млн до 12,5 млн руб. и за десять лет действия договора может выплатить 125,4 млн. Застройщику разрешают возвести 152–182 тыс. кв. м жилья блокированного типа или малой этажности до четырех этажей, а также обязали его предоставить площади для социальных и коммерческих объектов. В ГК планируют построить максимум по проекту и вложить в него 13–14 млрд руб. Эксперты отмечают продолжающуюся тенденцию расширения границ Липецка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Развитием участка вдоль Лебедянского шоссе в Липецке займется девелопер Павел Тучков

Фото: земля.дом.рф Развитием участка вдоль Лебедянского шоссе в Липецке займется девелопер Павел Тучков

Фото: земля.дом.рф

Итоги торгов на комплексное развитие незастроенных 70,4 га на пересечении Лебедянского шоссе и северного обхода Липецка государственный финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» подвел в конце минувшей недели. Начальная цена лота составляла 10,7 млн руб. Это размер годовой арендной платы исходя из оценки в 15,21 руб. без НДС за квадратный метр. Договор о КРТ заключается на десять лет.

На торги заявились два местных участника, следует из аукционной документации. Победителем стала структура ГК «Ремстройсервис» ООО специализированный застройщик «Ремстройсервис Романово», предложившая за лот 12,54 млн руб. ОАО трест «Липецкстрой» готово было платить в год за участок 12,43 млн руб. Таким образом, цена аренды выросла до 17,8 руб. за квадратный метр, а за десять лет общая сумма может составить 125,4 млн.

Земля находится в федеральной собственности. Участок расположен в 5 км от центра Липецка, его рельеф «ровный, без значительных перепадов высот». Ближайшее окружение представлено частной жилой застройкой и свободными территориями. Потенциал ее использования на публичной кадастровой карте определен как застройка индивидуальными домами. По условиям торгов здесь можно возвести от 152 до 182 тыс. кв. м жилья.

Компании необходимо построить блокированные или многоквартирные малоэтажные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями для объектов социального обслуживания и коммерческого назначения, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, а также нежилые здания для социального и коммерческого использования.

«Дом.РФ» рекомендует для блокированной застройки возводить максимум три этажа, а для многоквартирной — четыре. В них включены технический и мансардный этажи, а также цокольный, «если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м». Диапазон площадей квартир составляет от 20 до 90 кв. м. При этом 60–70% от их общего числа должно составить жилье евроформата с объединенной кухней-гостиной.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Ремстройсервис Романово» зарегистрировано в августе 2020 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 508,2 млн руб., чистая прибыль — 39,1 млн. Руководит компанией ООО «Ремстройсервис», которым единолично владеет единственный учредитель СЗ «Ремстройсервис Романово» Павел Тучков.

Господину Тучкову принадлежит несколько десятков фирм, так или иначе связанных с девелопментом. Среди них — застройщики, управляющие компании, производители и торговцы стройматериалами и лифтами, поставщики ресурсов. По собственным данным, ГК «Ремстройсервис» сейчас занимается десятью проектами. Самый масштабный из них — город-спутник «Романово сити» в 8 км от Липецка, в котором запланированы таунхаусы и виллы, а также 3,6 тыс. квартир в домах средней этажности. Рядом с городом ГК строит коттеджный поселок, а в самом областном центре — восемь многоквартирных жилкомплексов. Кроме того, компания реализует коттеджи в поселке в Сочи.

Из Единой информационной системы жилищного строительства следует, что «Ремстройсервис» через свои компании с 2018 года сдал 56 домов общей площадью 162,4 тыс. кв. м. В разных стадиях строительства у ГК находятся 25 домов общей площадью 67,6 тыс. кв. м. По данным Единого ресурса застройщиков, в 2022 году ГК стала пятой в Липецкой области по объему ввода жилья с показателем 10 тыс. кв. м. В «Ремстройсервисе» это объясняли «Ъ-Черноземье» поздним стартом крупных проектов: «В 2020 году мы ничего нового не заложили. А срок строительства, как правило, — около двух лет».

По данным на 1 июня 2023 года, ГК ввела 10,9 тыс., это второй показатель в регионе. По объему текущего строительства на 1 июня «Ремстройсервис» лидирует с 64,7 тыс. кв. м, опережая ближайших конкурентов почти в два раза. Всего в этом году ГК планирует сдать около 50 тыс. кв. м.

Из утвержденной областными властями планировки территории многоэтажной жилой застройки в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и автодороги Орел — Тамбов в Липецке следует, что в этом микрорайоне в целом запланировано жилье для 9,4 тыс. человек общей площадью 287,4 тыс. кв. м.

Также здесь должны появиться фитнес-клуб на 170 гостей площадью 670 кв. м, спортивный центр с универсальным игровым залом с игровым полем 22х44 м; многофункциональный комплекс с торговыми помещениями, предприятиями общественного питания, досугово-развлекательными и образовательными организациями и универсальной библиотекой на 40 тыс. ед. хранения, центр обучения для детей, предприятия бытового обслуживания, коммерческо-деловой центр с гостиницей на 60 мест и паркинги с помещениями общественно-делового назначения. Кроме того, первые этажи части многоквартирных домов предложено отвести под коммерческие помещения.

Глава «Ремстройсервиса» Павел Тучков оценил инвестиции в строительство в 13–14 млрд руб. По его словам, порядка 100 тыс. кв. м будут отданы под таунхаусы, около 30 тыс.— под коттеджи и около 50 тыс.— под многоквартирное жилье.

«Мы занимаемся комплексным освоением и планируем также обширную социальную и развлекательную инфраструктуру. Возможно, в рамках проекта появятся спорткомплексы и круглогодичный аквапарк»,— добавил господин Тучков. ГК будет строить в сроки, указанные в договоре.

Гендиректор и владелец липецкого представительства федерального агентства недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Кабанов отмечает большой опыт «Ремстройсервиса». «То, что компания участвовала в торгах на застройку на десять лет, говорит о большом горизонте планирования, о том, что компания смотрит далеко вперед — то есть устойчива и имеет задел»,— предположил эксперт. По его словам, Липецк продолжает расширяться: «Когда-то поселки Матырский, Дачный и Желтые Пески не были городом, а теперь — город. Ситуация такова, что сейчас в основном в Липецке возможна либо точечная застройка в его черте, либо комплексная застройка на его окраинах».

Александр Прытков