Суд оштрафовал главу екатеринбургского «Мемориала» на 100 тыс. рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Екатеринбурга 19 июня признал главу местного «Мемориала» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным судом РФ) Алексея Мосина виновным в дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) и назначил ему штраф 100 тыс. руб. Поводом для этого решения стала публикация с антивоенным плакатом на сайте «Уральского Мемориала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мосин (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Мосин (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сам господин Мосин утверждает, что к данной публикации никакого отношения не имеет. «У меня нет доступа к этому сайту, я там ничего не размещал»,— говорил он ранее. В суде глава общества сообщил, что фотография с плакатом была сделана на согласованном митинге до начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. В разговоре с «Ъ» Алексей Мосин заявил, что намерен подать апелляционную жалобу на решение суда.

Екатеринбургское общество «Мемориал» было организовано в 1987 году. Это информационно-просветительский центр по истории тоталитарных репрессий. Одно из направлений деятельности — увековечивание памяти жертв репрессий и проведение общегородских акций. Алексей Мосин возглавляет «Мемориал» с 2021 года. Он неоднократно выходил с пикетами в память о жертвах политических репрессий и устраивал антивоенные акции.

Ранее, 1 июня, Ленинский райсуд оштрафовал екатеринбургское общество «Мемориал» на 300 тыс. руб. по двум протоколам о дискредитации армии. После этого бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) сообщил, что поможет оплатить штраф из средств, которые перевели люди для оплаты наложенного на него штрафа.

Напомним, 6 июня Евгения Ройзмана оштрафовали на 260 тыс. руб. по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), после чего был объявлен сбор средств. В результате экс-мэру перевели более 1,5 млн руб.

Катерина Якушева, Екатеринбург