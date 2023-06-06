Апелляция только показалась

Приговор по уголовному делу о дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК РФ) в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иноагентов) вступил в силу. Днем ранее прокуратура подала апелляцию на вердикт суда, однако позже отозвала ее. С Евгения Ройзмана сняли все ограничения, он лишь должен выплатить штраф в размере 260 тыс. руб. Средства уже собрал бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иноагентов).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Приговор бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману (внесен в реестр иноагентов) Октябрьский районный суд огласил 19 мая. Он признан виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ), ему назначили наказание 260 тыс. руб. штрафа — именно столько запрашивал государственный обвинитель.

Суд установил, что 1 июля 2022 года политик, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», провел трансляцию «Ответы на ваши вопросы». В ходе прямого эфира он получал от зрителей вопросы на различные темы, в частности, про специальную военную операцию на Украине, и отвечал на них. Поводом для возбуждения дела стали высказывания, в которых экс-мэр называл СВО «войной», а букву Z сравнивал с нацистской символикой, при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

Гособвинитель в суде настаивал, что таким образом Евгений Ройзман публично сообщил неограниченному кругу людей информацию, которая содержит «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил РФ, т.е. дискредитации».

Защита господина Ройзмана заявляла, что у политика не было умысла дискредитировать ВС РФ, поскольку он не знал, какие вопросы в ходе стрима ему будут задавать зрители.

После вынесения приговора у сторон было 15 суток, чтобы обжаловать его. В последний день государственный обвинитель подал апелляцию, однако вскоре отозвал ее. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области объяснили, что таким образом обвинение пыталось получить копию приговора, которую суд своевременно не выдал. «Апелляционное представление органами прокуратуры было подано ввиду неизвестности мотивировки суда и правильного изложения позиции обвинения. После вручения приговора он был изучен, и апелляционное представление было отозвано в связи с законностью и обоснованностью приговора суда»,— объяснили в ведомстве.

Таким образом, приговор Евгению Ройзману вступил в силу 6 июня. С политика сняли запрет определенных действий, который был наложен после возбуждения уголовного дела. Теперь он вновь может пользоваться интернетом, отправлять и получать письма и телеграммы, использовать различные средства связи и посещать публичные места.

Сразу после оглашения приговора бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов) объявил сбор средств на оплату штрафа господину Ройзману. На следующий день он написал, что деньги собраны.

Евгений Ройзман во вторник, 6 июня, был недоступен для телефонных звонков. Ранее он назвал приговор «оправдательным в нынешних условиях». По его словам, он планирует продолжить вести прямые эфиры и личные приемы в рамках деятельности «Фонда Ройзмана».

Катерина Якушева