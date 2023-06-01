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Екатеринбургский «Мемориал» оштрафовали на 300 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд оштрафовал екатеринбургское общество «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) на 300 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ст.20.3.3 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Урал» рассказал глава организации Алексей Мосин, выступавший в суде в качестве представителя общества.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По его словам, два протокола о дискредитации были составлены за публикации на сайте уральского общества «Мемориал» (иностранный агент), к которому екатеринбургское отделение «никакого отношения не имеет». «У меня нет доступа к этому сайту, и я там ничего не размещал. Но суд нас слушать не стал — решение было принято за минуту, и никакие наши ходатайства рассматривать не стали»,— отметил господин Мосин.

Алексей Мосин добавил, что планирует обжаловать решение суда.

Напомним, протоколы в отношении екатеринбургского общества были составлены в конце апреля за две публикации. По информации «Ъ-Урал», первая была опубликована 26 февраля 2022 года, в ней осуждалось начало специальной военной операции на Украине, а также были призывы прекратить конфликт. Вторая публикация появилась на сайте в годовщину СВО — это было заявление международного «Мемориала», которое поддержала уральская организация.

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