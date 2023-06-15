Ройзман поможет екатеринбургскому «Мемориалу» оплатить штраф за дискредитацию армии

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) поможет оплатить 300 тыс. руб. штрафа за дискредитацию ВС РФ местному обществу «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ). Об этом политик заявил порталу 66.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам экс-мэра, люди помогли ему собрать сумму для оплаты штрафа по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Евгения Ройзмана оштрафовали на 260 тыс. руб., однако люди перевели ему более 1,5 млн руб. Оставшуюся сумму он намерен направить на работу «Фонда Ройзмана» и оплату штрафа екатеринбургского «Мемориала». Кроме того, он готов помочь обществу, если его оштрафуют за «нарушение порядка деятельности иностранного агента» (часть 2 статьи 19.34 КоАП).

Екатеринбургское общество «Мемориал» оштрафовали по двум протоколам о дискредитации армии в 1 июня. По словам главы организации Алексея Мосина, за публикации на сайте уральского общества «Мемориал» (иностранный агент), к которому екатеринбургское общество «никакого отношения не имеет».

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