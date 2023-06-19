«Вкусно — и точка» повысит цены в кафе с 26 июня

Сеть «Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены в кафе. В компании это объяснили ростом себестоимости продукции. На сколько вырастут цены, не уточняется.

«В то же время во "Вкусно — и точка" сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов»,— заявили ТАСС в пресс-службе, пообещав проводить акции и спецпредложения в своем приложении.

По данным Telegram-канала Mash, цены поднимут на 5–8%. В частности, порция чизкейка, торта, рокслайда или лимонного тарта обойдется в 185 руб., обычные круассаны — 109 руб., с ветчиной и сыром — 150 руб. Предположительно, цены напитков не изменятся.

McDonald's в мае 2022 года объявил об уходе с российского рынка. Активы сети купил предприниматель Александр Говор, ее переименовали во «Вкусно — и точка», ее первые рестораны в России открылись в июне того же года. Выручка «Вкусно — и точка» в 2022 году сократилась на 2,3%.

О снижении выручки сетей фастфуда — в материале «Ъ» «Сети потягались едоками».

Лаура Кеффер