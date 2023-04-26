Сети потягались едоками

Большинство крупных зарубежных брендов фастфуда, продолжающих работать в России, а также сеть «Вкусно — и точка», сменившая ушедшую McDonald’s, ожидаемо снизили выручку по итогам 2022 года. Исключением стал давний конкурент McDonald’s на международном рынке — Burger King, нарастивший поступление денежных средств на 40%, а прибыль — более чем в два раза. Эта сеть в отличие от других западных компаний не закрывала на время свои заведения, что позволило ей перетянуть часть покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как подсчитал по запросу “Ъ” сервис Casebook на основе отчетности компаний, Burger King стал в России одной из западных сетей фастфуда, показавшей наилучшие финансовые результаты по итогам 2022 года. Выручка компании увеличилась на 40% год к году, до 69 млрд руб. Этот бренд в России по мастер-франшизе развивает ООО «Бургер Рус» — совместная компания Burger King Europe, владельца сети «Шоколадница» Александра Колобова и «ВТБ Капитала». В компании от комментариев отказались.

Другая крупная сеть — McDonald’s год назад закрыла в РФ 727 из 850 объектов, продав тогда же локальный бизнес кузбасскому бизнесмену Александру Говору. В июне он открыл на месте 200 заведений американского бренда свои рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка», которыми управляет ООО «Система ПБО». Выручка этой компании, по подсчетам Casebook, по итогам 2022 года составила 73,5 млрд руб.— это на 43% меньше, чем в 2021 году выручил McDonald’s.

Выручка KFC под управлением ООО «Юнирест» сократилась на 6% год к году, до 17 млрд руб., сети пиццерий Papa John’s (ООО «4 Папас») — в девять раз, до 115,5 млн руб., Pizza Hut (ООО «Ной-М») — на 12%, до 322 млн руб.

По темпам прироста валовой прибыли Burger King в 2022 году также обогнал своих конкурентов. По подсчетам Casebook, сети удалось нарастить этот показатель на 135% год к году, до 14 млрд руб. У KFC прирост составил 9%, до 11 млрд руб.

Burger King — одна из немногих международных сетей фастфуда, не закрывавшая даже временно свои заведения в прошлом году в России из-за геополитического конфликта, объясняет итоги работы компании эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Это, по ее мнению, позволило компании перетянуть покупателей из ресторанов других брендов, заморозивших работу на российском рынке.

При этом, по данным Casebook, у KFC чистая прибыль по итогам года составила 1 млрд руб., у Burger King — 2,5 млрд руб. У KFC этот показатель был бы выше, но сети пришлось закрыть 70 заведений, принадлежавших владельцу бренда: открытыми оставались только франчайзинговые точки.

Валовая прибыль сети пиццерий Papa John’s в прошлом году упала на 83%, до 103,5 млн руб., а после уплаты налогов чистый убыток сети составил 77 млн руб. У Pizza Hut валовая прибыль сократилась на 72%, до 74 млн руб., чистая прибыль составила 31,5 млн руб. Пиццерии Papa John’s в 2022 году понесли ряд изменений, связанных с операционной и маркетинговой поддержкой в России головной компанией, отмечает вице-президент по финансовым вопросам Федерации рестораторов и отельеров Ирина Благовещенская. В заведениях Pizza Hut, продолжает она, также произошла смена оператора и ребрендинг. В Papa John’s и Pizza Hut на запрос “Ъ” не ответили.

В 2022 году многие сети корректировали свою работу, исходя из международной обстановки. Они принимали решение, уходить с российского рынка совсем или найти партнеров, которым можно передать бизнес, констатирует Анна Рождественская.

Это также отразилось на бизнесе некоторых сетей. Так, у «Вкусно — и точка» валовая прибыль составила всего 211 млн руб., что в 100 раз меньше, чем было в 2021 году у McDonald’s. При этом, по данным Casebook, из-за значительного падения выручки и роста себестоимости продаж сеть получила чистый убыток в 11 млрд руб.

Во «Вкусно — и точка» пояснили “Ъ”, что сеть много инвестировала в открытие ресторанов, раскрутку нового бренда и перезапуск сервиса доставки. Кроме того, сеть приняла на себя обязательства McDonald’s перед сотрудниками и поставщиками, списывала произведенную брендированную продукцию, говорят в компании. Там отмечают, что в первом квартале 2023 года финансовые результаты уже оказались выше год к году, добавив, что показатели марта этого года корректнее сравнить с 2021 годом в марте, когда заведения сети были открыты.

Александр Говор, владелец сети «Вкусно — и точка», в январе 2023 года: «Если (людям.— “Ъ”) что-то не нравится, они не будут терпеть и уйдут к конкурентам».

В KFC заявили, что показатели ООО «Юнирест» не отражают работу всей сети ресторанов, подавляющая часть которой оперирует по договорам франчайзинга и состоит из отдельных юрлиц. Кроме того, добавили там, 2022 год был не совсем стандартным для рынка фастфуда, поэтому «не совсем корректно» оценивать показатели за этот период.

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев