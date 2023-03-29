Выручка «Вкусно — и точка» сократилась на 2,3% в 2022 году

По итогам 2022 года выручка «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс», сейчас операционная структура «Вкусно — и точка») снизилась на 2,3%, до 73,5 млрд руб. Компания получила убыток в 11,3 млрд руб. против прибыли в 2 млрд руб. в 2021 году. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на финансовую отчетность компании.

В 2022 году убыток от продаж «Вкусно — и точка» составил 5,4 млрд руб., тогда как в 2021 году показатель составил 3,9 млрд руб. Компания «ДВРП», которой принадлежат рестораны «Вкусно — и точка» на Дальнем Востоке, по итогам года увеличила выручку на 3,6%, до 667,7 млн руб. Чистый убыток компании составил 184,6 млн руб., убыток от продаж — 148,7 млн руб.

В пресс-службе сети связали падение выручки компании с закрытием ресторанов с марта по июнь прошлого года. «Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий, кроме того, не сразу были перезапущены все позиции меню и сервисы — к примеру, доставка»,— сказали в пресс-службе «Прайму».

Олеся Павленко