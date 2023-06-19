Сальдо раскрыл условие, при котором начнется восстановление Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объяснил необходимость восстановления Каховской ГЭС ее значимостью для экономики и экологии региона. Также, по его словам, она важна для Крыма. Однако приступить к восстановлению станции можно будет, когда «отгонят врага на максимальное расстояние». Господин Сальдо уточнил, что конкретных планов по реконструкции Каховской ГЭС пока нет.

«Безусловно, после достижения целей СВО или даже раньше, когда отгоним врага на безопасное расстояние, начнем восстанавливать Каховскую ГЭС. Другого пути нет — слишком сильно на нее завязана экология и экономика левобережья Херсонской области и северного Крыма. Это принципиальный вопрос. Однако ясно, что конкретные планы и проекты будут составляться позже»,— рассказал Владимир Сальдо «РИА Новости».

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Россия и Украина обвиняют друг друга в ее подрыве. После разрушения дамбы вода затопила левый и правый берега Днепра. На левобережье погибли 35 человек, были эвакуированы больше 7,8 тыс. человек. Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб.

Милена Костерева