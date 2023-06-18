Число погибших от затоплений в Херсонской области выросло до 35 человек

В Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС погибли 35 человек. Об этом сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. Ранее было известно о 29 погибших.

«К сожалению, число погибших выросло до 35 человек. Продолжали работать в свой профессиональный праздник медики — вакцинировано уже 2380 человек. Выплата компенсаций по 10 тысяч идет во всех ПВР, Новой Каховке и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе»,— написал господин Алексеенко в своем Telegram-канале.

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня произошел неконтролируемый сброс воды, которая затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. По последним данным, российские власти, контролирующие левый берег Днепра, эвакуировали 7,8 тыс. человек, включая 558 детей и 262 маломобильных гражданина. 1,9 тыс. из них находятся в пунктах временного размещения.

Лусине Баласян