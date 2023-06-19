За демонстрацию и пропаганду ЛГБТ составлено 33 протокола

С начала действия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»). Пока вынесено три судебных решения о штрафах: в отношении «Триколор кино и ТВ онлайн» (1 млн руб.), Peers.TV (1 млн руб.) и должностному лицу «Триколора» (200 тыс. руб.).

Господин Хинштейн рассказал «Ведомостям», что все протоколы были составлены во втором квартале, так как до этого действовал «тестовый период». Протоколы составлены в том числе против онлайн-кинотеатров Start, More.tv, Ivi, «Мегафон ТВ», «Билайн ТВ», а также телевещателей «ТВ-3 Россия» и «ТНТ Music».

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин предположил, что в основном выявленные нарушения закона связаны с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. По его мнению, практически невозможно доказать, что в контенте была именно пропаганда.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Штрафы для граждан составляют от 50 тыс. до 400 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн руб. Запрещена пропаганда среди лиц любого возраста и демонстрация ЛГБТ среди детей.

О рисках штрафов для видеосервисов — в материале «Ъ» «Контент не по годам».

Леонид Уварчев