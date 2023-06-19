Левитация против гравитации

Завершившийся в выходные Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не обошелся без политических дискуссий. Главными спикерами одной из сессий стали политологи Александр Дугин и Алексей Чадаев, поделившиеся своими сомнениями по поводу достижений западной науки и опытом осознания российской цивилизации. «Единая Россия» организовала обсуждение роли женщин в политике. А губернаторы снова продемонстрировали оптимизм, доказывая, что санкции не мешают развитию регионов. Обсуждалось на форуме и информационное противостояние с западным миром, хотя, как убедился “Ъ”, отказываться от всего зарубежного России пока рано: даже с дружественными арабскими гостями представителям регионов пришлось общаться на «недружественном» английском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дугин считает, что русская цивилизация вправе усомниться в любых достижениях Запада — от демократии до гравитации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Дугин считает, что русская цивилизация вправе усомниться в любых достижениях Запада — от демократии до гравитации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мне предлагали выступить, но я все-таки отказался. Форум-то экономический, а я не экономист»,— рассказывал “Ъ” в кулуарах ПМЭФ один из гостей, работающий в сфере внутренней политики. Однако отсутствие экономического бэкграунда смущало далеко не всех спикеров.

Так, на секции «Горизонт-2040: Россия на карте мира» выступили сразу два эксперта, которые сами себя, наверное, охарактеризовали бы как политических философов: идеолог евразийского движения Александр Дугин и хорошо известный во внутриполитических кругах политолог Алексей Чадаев. Выступавший в роли модератора спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков сразу предупредил зрителей, что если они уйдут слишком рано, то им может показаться, что это был «трэш», но зато оставшиеся до конца точно обогатятся новыми идеями.

Господин Дугин ожидания модератора оправдал, с ходу заявив, что у России три пути: капитуляция перед Западом, импортозамещение и построение Русского (Евразийского) мира. Лучший вариант, по его мнению,— конечно, третий. Правда, сам автор этой концепции описывает ее больше теоретически, чем практически. «Мы признаем, что Россия как суверенная цивилизация — это отдельное историческое явление, у которого собственный путь, собственные цели. Никакой нормативности и обязательности западных ценностей нет… В том числе это касается демократии, рынка, либерализма, прав человека, Греты Тунберг, Сороса, открытого общества — все это может быть спокойно поставлено под вопрос. Не значит, что отвергнуто, просто оно становится optional»,— разъяснял господин Дугин, призывая поставить под этот вопрос все достижения Запада, в том числе и научные — как в социологии, так и в естественных науках. «Мы отказываемся признавать гравитацию, потому что это англосаксонское изобретение, и вспоминаем, что у Аристотеля была еще левитация»,— привел мыслитель пример того, как надо освобождать русское «научное воображение».

Алексей Чадаев дополнил коллегу рассказом о своей лекции, в которой он просвещал офицеров танкового полка о теории Иммануила Канта. И на всякий случай напомнил основные постулаты этого философа XVIII века в интерпретации, подходящей для современных военных: априорное суждение — это предположение о действиях противника, исходя из собственных соображений; апостериорное — суждение на основе данных разведки; а трансцендентальная диалектика — это способность быстро принять то, что оппонент действует не так, как предполагалось. Переходя от прошлого к настоящему, спикеры заявили, что россиянам нельзя впадать в зависимость от гаджетов, на Западе идет дегуманизация, а Россия готова принять как агентов влияния всех тех, кто хочет остаться человеком. Из практических же предложений прозвучала идея оценивать успех бизнес-проектов по тому, как они способствуют развитию «империи» и «земли».

«Единая Россия» (ЕР) на этот раз организовала на ПМЭФ дискуссию не по своей «Народной программе» (как в прошлом году), а по проблемам женщин в политике. Замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова, отвечающая за женское движение ЕР, не забыла пояснить, что партийцы вовсе не за западный феминизм и вообще в России масштабных гендерных проблем нет. Но когда женщины идут в политику, они сталкиваются с некоторыми стереотипами и психологическим барьером, который ЕР и помогает им преодолеть, отметила госпожа Лантратова. Представитель ИНСОМАР Виктор Потуремский, в свою очередь, рассказал, что, по данным мужских фокус-групп, женщины сейчас справляются с проблемами даже лучше мужчин. «А женщины говорят о том, что маркером позитивного состояния общества для них будут являться улыбающиеся мужчины на улицах, занимающиеся спортом»,— добавил социолог.

Для губернаторов на ПМЭФ второй раз построили свою «гостиную». Она была оформлена в древнегреческом стиле с белыми колоннами, на стенах виднелись надписи «Governor’s club», а допускались туда только главы регионов, которые, по наблюдениям корреспондента “Ъ”, были в своих оценках весьма оптимистичны — как, кстати, и в прошлом году. Так, новгородский губернатор Андрей Никитин рассказал, что его регион стал лидером в подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе. Его ивановский коллега Станислав Воскресенский заявил, что российские предприниматели оказались «крепкими», а у россиян растет интерес к своим традициям и истории. «Чем крепче на нас идут нажимки, тем сильнее мы сплачиваемся, даем отпор и становимся все более сильными»,— уверял глава Кировской области, экс-сотрудник администрации президента Александр Соколов.

Не обошлось на форуме и без обсуждения информационной войны «коллективного Запада» против России. На одной из секций сенатор Алексей Пушков заявил, что в мире идет борьба за смысловое наполнение цифровых платформ и некоторые страны, например Китай, предпочитают отгородиться от глобальной сети. Россия же находится «посередине между Китаем и Европой», и ей надо не отгораживаться (иначе будет застой и регресс), а развивать цифровой суверенитет, уверял сенатор. Вашингтон идет к цели установления цифровой диктатуры, но «наша задача — в балансе: никакого закрытия, шлюзования и блокировки», вторила ему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В прошлом году на ПМЭФ особенно высокая активность наблюдалась на стендах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В этот раз для них, а также Херсонской и Запорожской областей фактически выделили один стенд. Первые три экспозиции располагались настолько кучно, что корреспондент “Ъ” даже не сразу смог найти пространство ЛНР, курсируя между территориями ДНР и Херсона. Зато стенд Запорожья оказался на другой стороне и выглядел прямо-таки огромным. Там, в частности, наградили актера Ивана Охлобыстина и раздавали черешню: ее в Петербург привезли больше тонны, поделился с журналистами вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко.

Впрочем, несмотря на идеологическое обоснование «полной суверенизации», отказываться от всего западного россиянам пока рано. В этом корреспондент “Ъ” убедился благодаря одному из арабских гостей, который заинтересовался стендом Калмыкии с рисом, вяленым мясом и шапочкой для бани. «English, please»,— обратился он к представителям республики. Последних это поначалу поставило в тупик, но затем, в том числе и с помощью корреспондента “Ъ”, они все же смогли отстоять честь региона, рассказав иностранцу о своей продукции на «недружественном» английском.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова