Китай развернул платежи на восток

Российская дочерняя структура китайской группы Bank of China перестала принимать у российских банков платежи, в том числе в юанях, отправляемые в Европу и США. Канал перевода юаней в Китай остается. Эксперты “Ъ” отмечают, что ограничение может стать существенным: из-за широкой сети корсчетов в Европе китайские банки до сих пор во многом служили «транспортным узлом» для перевода средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Некоторые российские банки заявили об ограничениях валютных переводов в юанях через «Бэнк оф Чайна» (Россия). В частности, Юникредит-банк 16 июня сообщил, что с 13 июня китайский партнер не принимает к исполнению платежи клиентам в банках EC, США, Швейцарии, Великобритании, включая иностранные филиалы банков этих стран. Исключением стали только платежи в пользу клиентов группы Bank of China. По данным СМИ и Telegram-каналов, об аналогичных ограничениях уже уведомляли ББР-банк, банк «Финам», Модульбанк и Акибанк.

Многие российские банки, в том числе системно значимые, имеют (или имели) корреспондентские счета в российской дочерней структуре Bank of China, например Газпромбанк и РСХБ. Коснулись ли их ограничения, в выходные выяснить не удалось.

Часть отечественных банков работают через дочерние структуры других китайских банков. “Ъ” пока не нашел подтверждений того, что они также ограничили перевод средств в западные страны.

Например, банк «Держава» работает с Harbin bank и Азиатско-Тихоокеанским банком (АТБ). Как сообщили “Ъ” в «Державе», от банков-корреспондентов писем о каких-либо запретах не поступало. «Можно предположить, что проблемы именно у Bank of China, причем с санкциями против России они не связаны,— отмечает председатель правления банка "Держава" Алексей Скородумов.— По-видимому, китайский банк придерживается политики ограничения внешних переводов».

Клиенты Сбербанка, пояснили там, могут переводить юани на свои счета в других российских банках «в соответствии с валютным законодательством РФ». В одном из банков, работающих с ICBC (Торгово-промышленный банк Китая), “Ъ” заявили, что «по состоянию на пятницу проблем не было». Связаться с партнерами Agricultural Bank of China и других, “Ъ” в воскресенье не удалось.

Хотя ограничения пока коснулись лишь ряда игроков, «в целом это неприятный сигнал для рынка», говорят собеседники “Ъ” среди банкиров. «В современном мире нет понятных формальных правил, сейчас все действуют в соответствии со своим пониманием вопроса и аппетитом к риску. Каналы для перевода юаней из России в другие страны существовали достаточно давно и эффективно работали,— отмечает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.— Нынешние движения, как мы понимаем, связаны с опасением вторичных санкций. Формально, если переводить китайские юани из неподсанкционного банка или лица, то ограничений нет, но если будет перевод от санкционного банка или лица и китайский банк пропустит, это потенциально принесет ему большие проблемы». В такой ситуации, полагает эксперт, «проще закрыть переводы, чем нарваться на санкции».

По оценке господина Достова, преимущество китайских банков было в том, что у них много корреспондентов в Европе: это позволяет использовать кредитные организации как «транспортный прокси-узел». На расчетах с Китаем ограничения не отразятся, но возможность переводов в иные страны пострадает. «Для Европы и США канал через Bank of China теперь закрыт. Это также сигнал и о том, что лояльность Китая по факту ограничена»,— добавляет эксперт.

На прошлой неделе в кулуарах ПМЭФ зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила о почти пятикратном росте финансовых сообщений через СПФС. За пять месяцев 2023 года количество операций выросло в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в абсолютных цифрах за январь—май этого года прошло 82 млн сообщений. «Это колоссальный рост»,— отметила она. На текущий момент это более 120 иностранных организаций из 14 стран.

«Вероятно, есть китайские банки, подключенные к российскому аналогу SWIFT — СПФС (система передачи финансовых сообщений Банка России; список стран и финорганизаций в открытом доступе не раскрывается.— “Ъ”), но это ограниченно поможет при переводах юаней за пределы Китая,— уточняет господин Достов.— СПФС, скорее всего, может эффективно решить вопрос перевода денег в Китай, притом что эта система закрыта от внешнего мониторинга. Однако для переводов за пределы Китая в "недружественные" страны, например при передаче денег в Европу, она не дает ничего».

Ольга Шерункова