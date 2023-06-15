Юани оптом

Газпромбанк собирается выйти на рынок классических облигаций в китайской валюте. Таким образом, он может стать второй кредитной организацией после Альфа-банка, предложившей такие инструменты инвесторам. Как правило, основными эмитентами юаневых бондов являлись промышленные корпорации. Для банка доходность по таким инструментам может превысить доходность по вкладам, однако он сможет сэкономить на скорости привлечения и на сопутствующих операционных издержках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В среду, 14 июня, Газпромбанк раскрыл информацию о регистрации на Московской бирже пяти классических выпусков юаневых облигаций. Их объем не раскрывается, однако номинал облигаций составит 100 CNY, тогда как у большинства других эмитентов — 1 тыс. CNY. В ГПБ уточнили, что регистрация является подготовительной процедурой к размещению облигаций и позволит банку оперативно выйти на рынок. При этом основные условия размещения будут раскрыты на этапе размещения облигаций.

С классическими юаневыми облигациями на российский рынок уже выходили двенадцать эмитентов, но только один из них был кредитной организацией. В декабре прошлого года Альфа-банк разместил долговые бумаги на 850 млн CNY. Крупнейшими эмитентами юаневых бондов были сырьевые корпорации — «Роснефть» (30 млрд CNY), «Русал» (почти 23 млрд CNY), «Норильский никель» (9 млрд CNY). При этом с апреля 2023 года классические облигации в юанях не размещались.

Сохраняются планы по привлечению юаней на долговом рынке у Сбербанка, однако выпуски не зарегистрированы. «Рынок пока что не такой глубокий, как нам бы хотелось. Если "Сбер" выйдет с большим облигационным займом, то есть риск того, что цена на юань вырастет»,— пояснил на ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Поэтому в банке ждут, пока на рынке «будет достаточно большая ликвидность в юанях».

Как отмечал Банк России в обзоре финстабильности в конце мая, кредитование в юанях растет, но недостаток «длинного» фондирования ограничивает удовлетворение банками спроса на долгосрочные кредиты в юанях. На фоне общего тренда ухода от «токсичных» валют корпоративные и розничные клиенты все больше инвестируют в юань, поэтому линейка инвестиционных продуктов в дружественных валютах постепенно расширяется, отмечает партнер Б1 Геннадий Шинин. «Этот эффект усиливается и расширением торговых отношений с Китаем, и укреплением партнерства на общегосударственном уровне»,— отмечает эксперт. В частности, у компаний продолжает скапливаться ликвидность в юанях и многие выбирают юань для диверсификации валютных инструментов, при этом спрос есть и со стороны розничных клиентов, хотя и в меньшей степени, говорит господин Шинин.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что размещение ГПБ связано с дефицитом юаней на рынке, получить же их от ЦБ довольно дорого. Как отмечала в июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина, на рынке могут быть краткосрочные колебания курса юаня — «это связано в том числе и с неравномерностью поступлений выручки, предложений юаня», однако на текущий момент ситуация стабильная.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров не исключает, что ГПБ рассчитывает на привлечения большого круга розничных инвесторов. «По облигациям номиналом 100 юаней справедливый уровень доходности на два года выглядит на уровне около 4,5% годовых в юанях»,— оценивает эксперт. Этот уровень выше, чем лучшие ставки по трехлетним юаневым депозитам, которые составляют до 3,5% годовых (см. «Ъ-Онлайн» от 12 июня). Однако, как указывает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский, для банка бонды удобнее, чем вклады, скоростью привлечения средств: за достаточно короткий период времени можно продать большой объем облигаций, меньше операционная нагрузка на подразделения и работу с частными лицами. По его мнению, бенчмарком будут выступать облигации Альфа-банка, а объем привлечения ГПБ может составить 0,7–1 млрд CNY сроком на два-три года.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева, Максим Буйлов