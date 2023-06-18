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Спецпредставитель президента Швыдкой: будем надеяться, что Бог милостив и с «Троицей» ничего не случится

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал Русскую православную церковь думать о сохранности иконы «Троица», которая была передана из Третьяковской галереи. Он отметил, что икона нуждается не столько в реставрации, сколько в консервации. Спецпредставитель президента выразил надежду, что за месяц нахождения «Троицы» в храме Христа Спасителя с ней ничего не случится.

«Будем надеяться, что Бог милостив, и до 18 июля ничего не случится. Все, что принадлежит церкви, должно принадлежать церкви и Господу Богу, но собственник обязан думать о ее сохранении»,— сказал господин Швыдкой ТАСС.

Икона «Троица» написана в XV веке. Считается единственной дошедшей до наших дней иконой, полностью созданной Андреем Рублевым. На ней изображен сюжет из Ветхого Завета о явлении Бога в виде трех странников: Отца, Сына и Святого Духа.

Московская патриархия в середине мая распространила сообщение, что по решению президента Владимира Путина «Троица» будет передана Русской православной церкви. Икона была установлена в храме Христа Спасителя 3 июня. Изначально патриарх Кирилл говорил, что «Троица» пробудет там год, после чего будет отправлена Троице-Сергиеву лавру. Однако в Минкультуры заявляли, что икона будет находиться в храме до 18 июня, после чего отправится на реставрацию, которая может занять до года. В середине июня РПЦ сообщила, что икона пробудет в храме до 18 июля, после чего отправится на реставрацию.

Подробнее о передаче иконы — в материале «Ъ» «"Троице" продлевают срок».

Леонид Уварчев

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