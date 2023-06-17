Путин показал черновик мирного договора с Украиной от 2022 года

Президент Владимир Путин на встрече с представителями африканской делегации заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Он также показал мирный договор, который был парафирован в Стамбуле в 2022 году. По его словам, Украина предварительно подтвердила соглашение в рамках Стамбульского договора, но после отвода российских войск «выбросила его на свалку истории».

«Мы никогда его не комментировали. Этот проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он! Он есть! Он так и называется: договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины»,— сообщил президент.

«Более того, к нему есть еще и приложение — я даже не буду об этом говорить, он касается и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано от боевой техники до личного состава вооруженных сил. Вот он. Парафирован киевской делегацией, подпись стоит. Но после того, как мы, как обещали, отвели войска от Киева, киевские власти и его хозяева выбросили его на свалку истории»,— добавил он.

Владимир Путин заявил, что действия России по признанию ДНР и ЛНР соответствовали Уставу ООН, поскольку эти территории по уставу этой же организации имели право объявить о своей независимости. «Значит, у нас возникло право их признать. Затем, подписав с ними договор о дружбе и взаимодействии, мы имели право это содействие им оказать. Потому что киевский режим пытался решить эту проблему вооруженным путем. А мы в соответствии с 51-й статьей Устава ООН имели право оказать помощь, ссылаясь на пункт о самообороне»,— заявил президент.

При этом Владимир Путин также сообщил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной об обмене военнопленными. Он также добавил, что Россия абсолютно легально вывозила детей с Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями. По его словам, Россия вывозила детей из зоны конфликта, спасая их жизни.

16 июня делегация семи африканских стран представила мирный план из десяти пунктов президенту Украины Владимиру Зеленскому. По итогам переговоров Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что мирные переговоры возможны только после того, как Россия выведет войска.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».