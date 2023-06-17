NYT: плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за взрыва изнутри

Обрушение плотины Каховской ГЭС не было случайным, провал бетонного фундамента вряд ли мог произойти сам по себе, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на различные свидетельства, включая инженерные планы и интервью со специалистами. Наиболее вероятной причиной обрушения NYT называет активацию заряда взрывчатого вещества, размещенного в проходе технического обслуживания или галерее. Издание, делая этот вывод, опирается на спутниковые и сейсмические данные о взрывах в районе ЧП, а также на комментарии инженеров.

«Если ваша цель состоит в том, чтобы разрушить саму плотину, потребуется мощный взрыв»,— заявил Майкл Уэст, инженер-геотехник и эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений. «Галерея — идеальное место для установки этого заряда взрывчатки»,— считает он.

Эрозия от воды, стекающей каскадом через ворота, могла бы привести к разрушению, если бы плотина была плохо спроектирована или был бы некачественным бетон, но инженеры назвали это маловероятным.

Бывший заместитель начальника Днепровского бассейнового управления Игорь Стрелец сообщил, что фундамент плотины был спроектирован таким образом, чтобы противостоять практически любому виду внешней атаки. Он пришел к выводу, что взрыв внутри галереи разрушил часть бетонной конструкции, а затем другие секции были оторваны силой воды. «Сильный взрыв в галерее может означать полную потерю плотины»,— отметил господин Стрелец.

Точную последовательность событий, приведших к разрушению, может определить лишь полное обследование плотины после того, как вода стечет из водохранилища, сообщили также инженеры.

Сообщения о прорыве Каховской ГЭС появились утром 6 июня. Украинская сторона заявила, что ЧП произошло из-за «подрыва», осуществленного российскими военными. МИД России, в свою очередь, сообщил о 300 ракетах HIMARS, выпущенных ВСУ по Каховской ГЭС за пять месяцев 2022 года.

Мария Федотова