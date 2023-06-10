МИД России сообщил о 300 ракетах HIMARS, выпущенных ВСУ по Каховской ГЭС за пять месяцев 2022 года

МИД РФ представил «хронологию ударов ВСУ по плотине Каховской ГЭС». Ее в своем Telegram-канале выложила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По данным министерства, за лето—осень 2022 года по Каховской ГЭС было выпущено более 300 ракет только из РСЗО HIMARS. «Такие методичные атаки ВСУ на ГЭС привели к начавшемуся 6 июня 2023 года разрушению ее конструкций и неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища вниз по течению Днепра»,— говорится в сообщении МИДа, опубликованном на платформе Telegraph.

Каховская ГЭС перешла под контроль российских военных 24 февраля 2022 года. Впервые о минировании украинскими военными объектов ГЭС сообщалось в сентябре 2014 года, отмечает министерство.

Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило, что ГЭС подорвали военные РФ. Некоторые специалисты полагают, что причина непосредственного разрушения дамбы 6 июня не в конкретном «подрыве» или осуществленных в этот день «массированных обстрелах», а в накопленных повреждениях.

Подробнее о ЧП читайте в публикации «Ъ» «Небратская ГЭС».

Мария Федотова