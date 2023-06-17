Мужа актрисы Бабушкиной отправили под домашний арест после задержания с наркотиками

Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, сообщил телеканал «Звезда». Ранее пару задержали сотрудники ДПС, которые остановили их автомобиль в центре Москвы и нашли там наркотики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Вину он не признал, от дачи показаний отказался»,— сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы, не уточняя имя фигуранта.

По данным Telegram-канала «112», автомобиль 45-летней актрисы остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал. По информации канала, во время проверки документов в машине обнаружили пакетик с белым порошком, при задержании господин Гацунаев пытался съест сверток, укусил сотрудника ДПС за палец.

По предварительны данным, экспертиза установила, что в пакете находится кокаин массой около 0,5 г.

Госпожа Бабушкина известна по сериалу «Беспринципные».

Об инциденте читайте в публикации «Ъ» «Продолжение "Беспринципных" оказалось уголовным».