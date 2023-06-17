Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мужа актрисы Бабушкиной отправили под домашний арест после задержания с наркотиками

Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, сообщил телеканал «Звезда». Ранее пару задержали сотрудники ДПС, которые остановили их автомобиль в центре Москвы и нашли там наркотики.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Вину он не признал, от дачи показаний отказался»,— сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы, не уточняя имя фигуранта.

По данным Telegram-канала «112», автомобиль 45-летней актрисы остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал. По информации канала, во время проверки документов в машине обнаружили пакетик с белым порошком, при задержании господин Гацунаев пытался съест сверток, укусил сотрудника ДПС за палец.

По предварительны данным, экспертиза установила, что в пакете находится кокаин массой около 0,5 г.

Госпожа Бабушкина известна по сериалу «Беспринципные».

Об инциденте читайте в публикации «Ъ» «Продолжение "Беспринципных" оказалось уголовным».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...