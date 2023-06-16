«Известия»: актрису Бабушкину вместе с мужем задержали в центре Москвы

Актриса Кристина Бабушкина, снимавшаяся в сериале «Беспринципные», задержана в центре Москвы вместе с мужем Андреем Гацунаевым сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщил источник газеты «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Правоохранители остановили машину, чтобы проверить документы. После этого вместе с мужем Бабушкину доставили в отделение»,— сообщил источник издания.

По данным Telegram-канала «112», автомобиль 45-летней актрисы остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал. По информации канала, во время проверки документов в машине обнаружили пакетик с белым порошком — пассажиров задержали и отправили на медосвидетельствование.