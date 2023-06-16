Продолжение «Беспринципных» оказалось уголовным

В Москве, практически напротив здания МВД России, была задержана актриса Кристина Бабушкина. В автомобиле Merсedes, в котором она передвигалась, полицейскими был обнаружен пакет с наркотиками — по предварительной информации, в нем находилось около 0,5 грамма кокаина. Автомобилем управлял муж актрисы, известной по сериалу «Беспринципные», он же стал и фигурантом сразу двух дел — помимо незаконного приобретения наркотиков ему инкриминировано также нападение на сотрудника ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристина Бабушкина и ее муж

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Кристина Бабушкина и ее муж

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сотрудники дорожно-патрульной службы УВД по Центральному округу Москвы остановили автомобиль, в котором находилась Кристина Бабушкина и ее муж — бизнесмен Андрей Гацунаев, рано утром 16 июня на улице Коровий Вал. Полицейским поведение водителя показалось неадекватным.

А когда сотрудники полиции попросили мужчину выйти из салона иномарки, тот набросился на сотрудников ГИБДД, укусив одного из них за руку.

Во время осмотра Merсedes инспекторы обнаружили пакет с находящимся внутри белым порошком, после чего водитель и пассажир были доставлены в отделение.

По предварительной информации, экспертиза установила, что в пакете находится кокаин массой около 0,5 грамма. Примечательно, что автомобиль, в котором передвигались популярная актриса и ее супруг, был остановлен практически напротив здания МВД России, расположенного через дорогу.

Через несколько часов после задержания по факту обнаружения наркотиков Замоскворецким следственным отделом Следственного комитета РФ (СКР) возбуждено уголовное дело по соответствующей ст. 228 УК. Кроме того, СКР начал расследование, связанное с насилием в отношении представителей власти (ст. 318 УК).

Фигурантом обоих дел является муж Кристины Бабушкиной, который находится в ранге подозреваемого. С ним, как отмечают в СКР, проводятся сейчас следственные действия, «в ближайшее время будет предъявлено обвинение» и рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

После инцидента Театр имени Ермоловой отменил спектакль «Неидеальный Че» с участием Кристины Бабушкиной. Подтвердив задержание актрисы, руководство театра пообещало вернуть деньги всем, кто купил билеты на сорванный спектакль.

Представители актрисы не комментируют происшедшее.

При этом родственники пары считают, что наркотик оказался в автомобиле случайно: или после недавнего празднования дня рождения мужа актрисы, или его могли подбросить недоброжелатели. «Ничего общего с наркотиками ни Андрей, ни Кристина не имеют, они даже не курят»,— пояснила журналистам мать Андрея Гацунаева.

Владислав Трифонов