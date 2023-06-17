Сальдо: Каховское водохранилище вернется в русло 19 июня

Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения плотины Каховской ГЭС может вернуться в русло уже через два дня, 19 июня. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам господина Сальдо, уровень воды уже упал до прежних отметок в Новокаховском городском и Алешкинском муниципальном округах. В Голой Пристани уровень воды составляет 5 сантиметров. «От воды освободились более 4 тыс. домов (17,4% по области, в Новокаховском округе — 100%). По предварительным расчетам гидрологов, сработка водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня»,— рассказал он в Telegram.

Уровень воды в каналах, в том числе Северо-Крымском, постепенно понижается, сообщил Владимир Сальдо. «И поэтому нам даже выгоднее, чтобы с верхних каскадов, с верхних плотин Днепра воду сбрасывали. Но они вынуждены будут не сбрасывать, она лишняя там, не нужна»,— сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

Как пояснил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев, самая большая проблема на данный момент — это очищение воды в колодцах и скважинах. В Новой Каховке и частично в Днепрянах проводится дезинфекция, хлорирование и обработка воды в скважинах. В других населенных пунктах округа находятся около 500 скважин. «Придется все их обрабатывать: многим придется или помогать, или под нашим контролем это делать, потому что мы не можем допустить заражения кого-либо вследствие какой-то халатности»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Кроме того, сейчас саперы занимаются разминированием улиц Новой Каховки, куда вода принесла боеприпасы и мины.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена по неизвестной причине 6 июня. Россия и Украина обвиняют друг друга в ее подрыве. Вода затопила левый и правый берега Днепра. На левобережье погибли 25 человек, пропали без вести 17 человек. Только на левобережье были эвакуированы больше 7,8 тыс. человек. Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб., МЧС — в 1,2 млрд руб.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина